رسانه‌های نیجریه از کشته شدن ۲۹ نفر بر اثر غرق شدن یک قایق در شهر «گوساوا» در منطقه «مالالی» خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه «گاردین» نیجریه (Guardian Nigeria) به نقل از «الحاج عبد الله بابا - آرا» رئیس سازمان اورژانس این کشور گفت: ۲۹ نفر در حادثه غرق شدن قایقی در شهر گوساوا در منطقه مالالی ایالت نیجر در غرب این کشور کشته شده‌اند.

این روزنامه به نقل از رئیس سازمان اورژانس نیجریه، زمان وقوع این حادثه را حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد و افزود که این قایق حامل ۹۰ مسافر از جمله زنان و کودکان بود.

وی اشاره کرد که این قایق با ۹۰ سرنشین از تونگان سول در منطقه شاگونو حرکت کرده بود و برای دیدار با یک خانواده داغدار به دوگا می‌رفت.

الحاج عبد الله بابا - آرا، با بیان اینکه ۲۹ جسد پیدا شده و ۵۰ نفر زنده نجات یافتند، افزود: ۲ نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جست‌و‌جو و نجات ادامه دارد.

به گفته رئیس سازمان اورژانس نیجریه، تصور می‌شود که اضافه بار و برخورد قایق با تنه یک درخت، باعث این حادثه شده باشد.

منبع: ایرنا

