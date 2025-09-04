این هیأت قرار است راههای بهبود روند تثبیت هویت مهاجران و تأمین نیازهای کاری تیمهای مسئول در ایران را بررسی کند تا مشکلات هویتی آنان هرچه زودتر برطرف شود.
نصرت در این زمینه تأکید کرد که ارائه خدمات تثبیت هویت و ثبت احوال از اولویتهای اصلی این اداره است و وعده داد برای حل مشکلات مهاجران، تلاشهای همهجانبهای صورت خواهد گرفت.
اداره آمار طالبان بهعنوان تنها مرجع رسمی توزیع شناسنامههای کاغذی و الکترونیکی در داخل و خارج از افغانستان، روزانه به هزاران نفر خدمات ارائه میدهد.
گفتنی است مهاجران افغانستانی مقیم ایران پس از تسلط طالبان با مشکلات جدی در دریافت شناسنامه و پاسپورت روبهرو شدهاند. در حالی که مقامات طالبان بارها وعده داده بودند صدور شناسنامه برای مهاجران در ایران آغاز میشود، این موضوع تاکنون عملی نشده است.