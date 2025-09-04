هیأتی پنج‌نفره از اداره آمار طالبان به سرپرستی محمدنبی نصرت به ایران سفر کرده است تا مشکلات مربوط به تثبیت هویت مهاجران افغانستانی را بررسی و راهکارهای لازم برای حل آن ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- هیأتی پنج‌نفره به ریاست محمدنبی نصرت، معاون ثبت احوال اداره آمار طالبان، برای بررسی و حل مشکلات هویتی مهاجران افغانستانی به ایران سفر کرد.

این هیأت قرار است راه‌های بهبود روند تثبیت هویت مهاجران و تأمین نیازهای کاری تیم‌های مسئول در ایران را بررسی کند تا مشکلات هویتی آنان هرچه زودتر برطرف شود.

نصرت در این زمینه تأکید کرد که ارائه خدمات تثبیت هویت و ثبت احوال از اولویت‌های اصلی این اداره است و وعده داد برای حل مشکلات مهاجران، تلاش‌های همه‌جانبه‌ای صورت خواهد گرفت.

اداره آمار طالبان به‌عنوان تنها مرجع رسمی توزیع شناسنامه‌های کاغذی و الکترونیکی در داخل و خارج از افغانستان، روزانه به هزاران نفر خدمات ارائه می‌دهد.

گفتنی است مهاجران افغانستانی مقیم ایران پس از تسلط طالبان با مشکلات جدی در دریافت شناسنامه و پاسپورت روبه‌رو شده‌اند. در حالی که مقامات طالبان بارها وعده داده بودند صدور شناسنامه برای مهاجران در ایران آغاز می‌شود، این موضوع تاکنون عملی نشده است.

برچسب ها: تثبیت هویت مهاجرین ، تثبیت هویت ، تذکره الکترونیکی
تبادل نظر
