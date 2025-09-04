باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات طالبان گفتند که داوطلبان و امدادگران روز پنجشنبه، چهار روز پس از زلزله‌ای که تاکنون نزدیک به ۱۴۷۰ کشته بر جای گذاشته، اجساد بیشتری را از آوار ساختمان‌های تخریب‌شده در شرق افغانستان بیرون می‌کشیدند.

زلزله ۶ ریشتری که روز یکشنبه منطقه کوهستانی مرزی با پاکستان را به لرزه درآورد، یکی از مرگبارترین زلزله‌های دهه‌های اخیر در این کشور است.

«حمدالله فطرت»، معاون سخنگوی دولت طالبان، روز پنجشنبه گفت که احتمال افزایش این تلفات — ۱۴۶۹ کشته و بیش از ۳۷۰۰ زخمی — وجود دارد.

فطرت در پستی در اکس (X) نوشت: «اجساد بیشتری در جریان این تلاش‌ها بازیابی شدند که منجر به افزایش تلفات گزارش‌شده گردید.» او افزود که آمار جدید در طول روز منتشر خواهد شد.

دسترسی محدود به سخت‌ترین مناطق آسیب‌دیده استان کوهستانی کنر، تلاش‌های امداد و نجات را به تأخیر انداخته است، چرا که ریزش سنگ‌ها بر اثر پس‌لرزه‌های مکرر، جاده‌ها را مسدود کرده است.

اگرچه تا روز چهارشنبه بیشتر مناطقی که قبلاً غیرقابل دسترس بودند، قابل دسترسی شدند، اما انتظارات برای یافتن بازماندگان به سرعت در حال محو شدن بود.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در بیانیه‌ای در اواخر روز چهارشنبه گفت: «باور بر این است که بسیاری از بازماندگان هنوز در زیر خانه‌های فرو ریخته در روستا‌های دورافتاده به دام افتاده‌اند و فرصت برای زنده یافتن آنان به سرعت در حال بسته شدن است.»

«بحرانی در میان یک بحران»

زیرساخت‌های ضعیف در این کشور فقیر، که هنوز از چهار دهه جنگ شکننده است، نیز پاسخ اضطراری را با مشکل مواجه کرده است.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که خدمات بهداشتی محلی «تحت فشار بسیار زیاد» قرار دارند و با کمبود ملزومات ترومایی، دارو و پرسنل رو‌به‌رو هستند.

این نهاد برای ارائه مداخلات نجات‌بخش بهداشتی و گسترش خدمات سلامت سیار و توزیع ملزومات، درخواست ۴ میلیون دلار کمک کرده است.

«جمشید تانولی»، رهبر تیم اضطراری WHO در افغانستان، در بیانیه‌ای گفت: «هر ساعت ارزشمند است. بیمارستان‌ها در تقلا هستند، خانواده‌ها در غم هستند و بازماندگان همه چیز را از دست داده‌اند.»

سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل هشدار داده‌اند که این زلزله یک بحران در میان یک بحران ایجاد می‌کند، زیرا افغانستان که با کمبود بودجه مواجه است، پیش از این نیز با بلایای بشردوستانه متعدد و همپوشان دست و پنجه نرم می‌کرد.

«فیلیپو گراندی»، رئیس آوارگان سازمان ملل، در اکس (X) گفت که این زلزله «بیش از ۵۰۰،۰۰۰ نفر» را در شرق افغانستان تحت تأثیر قرار داده است.

پس از دهه‌ها درگیری، این کشور با فقر بومی، خشکسالی شدید و ورود میلیون‌ها افغان از پاکستان و ایران، دست به گریبان است.

حتی در حالی که افغانستان از آخرین فاجعه خود به لرزه درآمده بود، پاکستان اخراج افغان‌ها را با شدت جدیدی آغاز کرد و بیش از ۶۳۰۰ نفر روز سه‌شنبه از نقطه مرزی «تورخم» در استان آسیب‌دیده از زلزله ننگرهار عبور کردند.

منبع: خبرگزاری فرانسه