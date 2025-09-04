باشگاه خبرنگاران جوان - معلمی که در پاریس درس میدهد، کشاورزی از آمریکای جنوبی، آهنگسازی از اسپانیا، این کشتیها مسافرانی دارند از ۴۴ کشور، از سراسر دنیا، تاجر، عکاس، خواننده... همسفر شدهاند و هر روز در آبهای آزاد، کشتیهای دیگری هم به این کاروان ملحق میشوند؛ همه با پرچم فلسطین.
این کارناوالِ کشتیهای تفریحی نیست، آدمهای این کشتی صابون همه خطرات و سختیها را به جان خریدهاند و به این کاروان پیوستهاند با دست پر. نام این ناوگان «الصمود» است. بزرگترین کارزار دریایی برای شکستن محاصره دریایی غزه.
«ناوگان الصمود»، فقط یک رویداد خبری نیست؛ یک نقطه عطف تاریخی است. بزرگترین کارزار دریایی که تاریخ به خودش دیده. حضور بیسابقه کشتیها و شخصیتهای بینالمللی، ناوگان الصمود را به صدر اخبار رسانههای دنیا برده است. حالا همهجا حرف از الصمود است. در این کشتیها چهرهها کم نیستند. در میان سرنشینان این ناوگان، شخصیتهای شناختهشدهای همچون لیام کانینگهام؛ بازیگر ایرلندی، ادوارد فرناندز؛ بازیگر اسپانیایی و آدا کولو؛ شهردار پیشین بارسلون به همراه نمایندگانی از پارلمانهای اروپا حضور دارند. گریتا تونبرگ، ماریانا مورتگرا از دیگر چهرههای فعال و برجسته حقوق بشر و محیطزیست حاضر در این ناوگان هستند.
حالا همه مردم همه دنیا دستبهدست هم دادهاند برای شکستن دیوارهای محاصره دریایی غزه. مگر میشود این همه جنایت را ببینی و دم نزنی؟ میشود پوست چسبیده به استخوان کودکان غزه از فرط گرسنگی را ببینی و ککت هم نگزد!
ناوگان کشتیهای الصمود دلخوشی این روزهای مردم غزه است وقتی هر روز خبر پیوستن یک کشتی از یک کشور را به این ناوگان میشنوند قند در دلشان آب میشود و کمی از بار رنجی که دو سال است بر گردهشان سنگینی میکند کم میشود. ناوگان کشتیهای الصمود پیام آشکاری برای صهیونیستها دارد؛ «مقاومت تنها نیست.»
سفر آغاز شده است. از بندرهای پر جنبوجوش بارسلونا و جنوا در اروپا، تا سواحل آفتابی تونس و جزایر زیبای یونان. در کاروان الصمود هر کشتی، نه فقط یک وسیله نقلیه، بلکه یک سفیر امید است و مسیر این ناوگان، نه فقط یک خط ساده روی نقشه، که مردم آزاده دنیا را با مقاومت پیوند میدهد. این ناوگان از آبهای آزاد نزدیک تونس و لیبی عبور میکند، بااحتیاط از کنار آبهای مصر رد میشود، و سرانجام به سواحل غزه میرسد.
پیشبینی میشود که این سفر دریایی پر ماجرا با بیش از ۷۰ کشتی، تا اواسط سپتامبر به پایان برسد و کشتیها بتوانند در سواحل غزه لنگر بیندازند. اما این لنگر انداختن، به معنای پایان سفر نیست؛ آغاز امیدی تازه است. امید به اینکه مواد غذایی، آب سالم و داروهایی که در شکم این کشتیها پنهان شدهاند، به دست کودکانی برسد که ماههاست طعم گرسنگی و تشنگی را چشیدهاند. به دست مادرانی که آرزوی یکلقمه نان برای فرزندانشان دارند. به دست پدرهایی که ماه هاست شرمنده شکم گرسنه بچه هایشان شدهاند. این کشتیها، نه فقط بار، بلکه نفس میآورند برای مردمی که نفسشان به شماره افتاده است. ناوگان بین المللی کشتیها میتواند محاصره دریایی غزه را بعد از ده سال به پایان تاریخی خود نزدیک کند.
اما قصه ناوگان «الصمود» بدون چالش نیست. در برابر این موج انسانی سدی از تهدید و ترس قدعلم کرده. رژیم صهیونیستی، با همان بی رحمی که غزه را در محاصره نگه داشته، تهدید کرده که فعالان ناوگان الصمود را بازداشت کرده و مانع ورود کمکها میشود. کار صهیونیستها طوری بیخ پیدا کرده که به کشورهای اروپایی در مورد سرنوشت کشتی هایشان هشدار دادهاند. اما سازمانهای حقوق بشری و بینالمللی هم در برابر این تهدیدها ساکت نماندهاند. سازمان عفو بینالملل، با قاطعیت، خواستار عبور بیخطر ناوگان شده است. دبیر کمیته هماهنگی ناوگان الصمود هم گفته هر حمله به این ناوگان، یک بحران دیپلماتیک بی سابقه را ایجاد میکند.
تیاگو آفیلا، فعال برزیلی و از سازماندهندگان کارزار بینالمللی برای شکستن محاصره غزه، گفته که پرواز پهپادهایی در فاصلهای نزدیک بر فراز ناوگان الصمود انجام شده است. اما او گفته که ما هرگز متوقف نمیشویم و تلاشهایمان برای پایان دادن به محاصره غزه را ادامه میدهیم.
ناوگان کشتی الصمود اولین تجربه برای شکستن تحریم دریایی غزه نیست. خرداد همین امسال بود که کشتی «مادلین» با ۱۲ فعال و محمولهای از غذا و شیرخشک و دارو برای کودکان غزه توسط صهیونیستها توقیف شد. کشتی حنظله هم که با تلاش «ائتلاف ناوگان آزادی» راهی این مسیر شده بود، در آبهای بینالمللی و در نزدیکی غزه توسط صهیونیستها ربوده شد. مادلین در ۱۸۵ کیلومتری سواحل غزه و حنظله در ۷۴ کیلومتری آن، به تصرف قایقهای جنگی صهیونیستها درآمدند. نظامیان به عرشههای کشتی هجوم آوردند، فعالان را دستگیر کردند و کمکها را مصادره. سرنوشت هر دو کشتی به بندر اشدود گره خورد؛ جایی که امیدها به گل نشستند.
اما این توقیفها، هرچند تلخ و ناعادلانه، تنها برگی دیگر از داستانی است که سالهاست ادامه دارد. داستان مقاومت، داستانی که با هر قایق توقیفشده و هر فعال بازداشتشده، محکمتر میشود. مثل دریا که موجهایش را میسازد و میشکند، مقاومت غزه هم، با هر سختی، نیرومندتر میشود. این مقاومت، با همه تلاشهایی که برای در هم شکستنش انجام میشود، شکستنی نیست. مانند صخره در برابر طوفان.
ناوگان الصمود فقط کاروانی از کشتیها در دل اقیانوس نیست که خودش یک اقیانوس کوچک از همبستگی مردم دنیا است. ناوگان الصمود ترکیب قدرتمندی است از ائتلافهای «ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان الصمود»، «الصمود نوسانتارا» که هر یک از این ائتلافها بهتنهایی قصهای از مبارزه برای عدالت دارند و حالا همه این قصهها در قالب «الصمود» به هم پیوستهاند تا قصه رنج غزه را به پایان برسانند.
