گزارشهای میدانی سازمانهای حقوق بشری، از «خشونت سازمانیافته» علیه پناهجویان، در مرزهای کشورهایی مانند یونان، کرواسی، لهستان، انگلستان، فرانسه و بلغارستان حکایت دارد. اقداماتی که طبق قوانین بینالمللی مصداق «شکنجه» محسوب شده و نقض کامل پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه است و همچنین به طور سیستماتیک نقض کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و منشور حقوق بنیادین پناهندگان است. به گفته شاهدان، مرزبانان اروپایی، مهاجران را کتک میزنند، تلفنهای همراه آنها را میشکنند و از گاز اشکآور استفاده میکنند. در واقع سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا و آمریکا، بازتولید "تبعیض نژادی" مدرن در قرن بیست و یکم است. عدم وجود مدیریت واحد و اختلاف نظر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افراط گرایی و پوپولیسم، و نبود سیاست خارجی مشترک از مهمترین چالشهای امروزه اتحادیه هستند. دنیای غرب طی چند دهه اخیر با سیاستهای غلط و مداخله و جنگ افروزی باعث آوارگی هزاران پناهجو، از اقصی نقاط جهان به ویژه کشورهای غرب آسیا و آفریقا، شده است. رفتار خشونت آمیز اتحادیه اروپا با پناهجویان، در این سالها نقض قوانین این اتحادیه و نقص کامل قوانین بین المللی است. آمریکا و اتحادیه اروپا، براساس قوانین بین المللی باید پناهجویان و مهاجران را پذیرش کنند، اما حقوق بشر در غرب در عمل معنا ندارد. غربیها، با تبلیغات رسانهای، همواره در کشورهای خاورمیانه و جهان سومی تصویری رویایی از حقوق بشر ارائه کردهاند تا ارزشهای کشورهای در حال توسعه را، به چالش بکشند. صدها شهادت شخصی از بازماندگان سفرهای مرگبار، پرده از یک «توافق شرمآور» مرزی برمیدارد. همکاری پنهان گارد ساحلی اروپا و آمریکا با قاچاقچیان انسان برای منحرف کردن مسیر قایقهای حامل پناهجویان و بازگرداندن اجباری آنان به دریا یا مناطق جنگی، که به قیمت جان هزاران زن و کودک تمام شده است. بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل، اتحادیه اروپا، با سیاستهای مرزی خود "به بازاری برای قاچاقچیان انسان" تبدیل شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا، ناقضان بزرگ حقوق بشر، در برخورد نظامیگونه با پناهجویان و مهاجران، هستند. سازمان امدادرسانی پزشکان بدون مرز، با تایید این مسئله که مدتی است شاهد افزایش خشونت شدید و سیستماتیک در تمام مرزهای خارجی اتحادیه اروپا علیه پناهجویان است عادی سازی این مسئله را، وحشتناک، ارزیابی کرد. به گفته این سازمان اعمال خشونت و زور علیه پناهجویان در مرزهای زمینی و دریایی اروپا سیستماتیک شده است.