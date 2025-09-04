سقوط در چاه و برق گرفتگی جان ۲ نفر را در شیراز گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس، اظهار کرد: امروز با اعلام گزارش حادثه سقوط فردی در چاهی در روستای رمقانِ کوهمره سرخی نیرو‌های اورژانس با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

او افزود: در این حادثه، مردی بر اثر سقوط در چاهی به عمق حدود ۳۰ متر دچار آسیب شدید شد و به علت شدت جراحات وارده و قبل از رسیدن اورژانس در دم جان باخته بود.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس تصریح کرد: همچنین در حادثه‌ای دیگر که در منطقه رحمت آباد شیراز به وقوع پیوست، خانمی ۳۷ ساله به علت رعایت نکردن نکات ایمنی هنگام کار با کولر آبی، دچار برق گرفتگی شد و پیش از حضور نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ جان خود را از دست داده بود.

