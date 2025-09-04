باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید در حال حاضر به پاریس رفته و در این شهر مشغول دیدار با مقامات قطری است.
گفته میشود گفتگوی دو طرف بر برقراری آتشبس در غزه و تبادل اسرا متمرکز است.
طبق این گزارش، «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم اسرائیل روز گذشته با ویتکاف و مقامات قطری صحبت کرده است. در همین حال، یکی از منابع افزود: «تاکنون هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است و این عمدتاً به دلیل موضع اسرائیل بوده است.»
از سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی به کانال ۱۲ گفت: «هیچ اقدام قابل توجهی از سوی آمریکا صورت نگرفته است.»
این گفتوگوها در حالی انجام میشود که ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ابتدای این هفته اعلام کرد که اسرائیل هنوز به آخرین پیشنهاد آتشبس برای غزه که توسط حماس پذیرفته شده بود، پاسخی نداده است. الانصاری تصریح کرد: «باید پاسخی از سوی اسرائیل و مشارکت در مذاکرات وجود داشته باشد، اما تاکنون هیچ چیز جدیدی وجود ندارد... در حالی که هیچ یک از طرفهای اسرائیلی این روند را نمیخواهند، دلیلی برای انتظار برای روند صلح وجود ندارد».
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از جنبش حماس خواست تا «فوراً» اسرای اسرائیلی در غزه را آزاد کند و هشدار داد که «اوضاع به سرعت تغییر خواهد کرد.»
حماس امروز در پاسخ بیانیهای صادر کرد و گفت: «به رئیسجمهور ترامپ میگوییم: حماس در ۱۸ اوت به طرح میانجیگران که در اصل بر اساس پیشنهاد [استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا] و [بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل] بود، پاسخ داده، اما نتانیاهو تاکنون پاسخی به آن نداده است». حماس در ادامه گفت: «ما همچنین آمادگی خود را برای یک معامله جامع اعلام کردیم که در آن تمام اسرا در ازای آزادی تعداد توافقشدهای از زندانیان ما در زندانهای رژیم اشغالگر آزاد خواهند شد، به نحوی که منجر به پایان جنگ و خروج نیروهای اشغالگر شود.»
جنبش حماس در ماه اوت با آتشبس ۶۰ روزه و تبادل بخشی از اسرا موافقت کرد، اما نتانیاهو طرح میانجیگران را رد کرده و آزادی اسرا و پایان جنگ را مشروط به شرایط «مورد قبول اسرائیل» دانست.
