باشگاه خبرنگاران جوان - نجیب‌الله شاکری، شاعر، نویسنده، خبرنگار و شخصیت فرهنگی ولایت پکتیا درگذشت.

اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در بیانیه‌ای با تسلیت درگذشت نجیب‌الله شاکری به جامعه فرهنگی این کشور، آن را ضایعه‌ای بزرگ خوانده است.

منابع تأیید کرده‌اند که شاکری روز چهارشنبه هفته جاری در خانه‌اش درگذشت.

به گفته این منابع، او مدتی با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

نزدیکان شاکری گفته‌اند وی از برخی انجمن‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران برای درمان درخواست کمک کرده بود، اما پاسخی دریافت نکرد.

منابع همچنین افزوده‌اند شاکری در طول دهه‌ها فعالیت رسانه‌ای با رسانه‌های مختلف همکاری داشته و آخرین سمت او گویندگی در رادیو و تلویزیون ملی پکتیا بوده است.

او در زمینه نویسندگی نیز چندین جلد کتاب تألیف کرده بود.