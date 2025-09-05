آمریکا قصد تمدید کمک‌های امنیتی به کشور‌های شرق اروپا را پس از سال میلادی آینده ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دو منبع آگاه می‌گویند که آمریکا برخی از کمک‌های امنیتی به کشور‌های اروپایی نزدیک مرز روسیه را به تدریج کاهش خواهد داد.

کنگره آمریکا در حال حاضر بودجه یک طرح کمکی را برای کشور‌های شرق اروپا از جمله استونی، لتونی و لیتوانی تامین می‌کند تا برای حمله ادعایی روسیه در آینده آماده باشند. اما گفته می‌شود بودجه این طرح کمکی تنها تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ تصویب شده است. 

طبق گزارش فایننشال تایمز و تأیید یکی از منابع، دولت ترامپ درخواست تمدید این برنامه را نکرده است و در پاسخ به درخواست اظهار نظر، یکی از مقامات کاخ سفید گفت: «در روز اول دوره دوم ریاست جمهوری، آقای ترامپ یک فرمان اجرایی برای ارزیابی مجدد و تنظیم کمک‌های خارجی ایالات متحده امضا کرد.»

این مقام ادامه داد: «این تصمیم در راستای فرمان اجرایی و تأکید دیرینه رئیس جمهور برای اطمینان از اینکه اروپا مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بر عهده می‌گیرد، هماهنگ شده است.»

دونالد ترامپ از زمان کارزار انتخاباتی خود تاکید کرده است که سیاست «اول آمریکا» را دنبال خواهد کرد. ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین نیز فشار آورده و تاکید کرده است که کمک‌های سه سال اخیر به این کشور، بلاعوض نبوده است.

منبع: رویترز

