باشگاه خبرنگاران جوان - استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) با اشاره به بیانیه‌های این نهاد بین المللی گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئول اصلی این موضوع است. ما البته از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنیم و ایران را به تعامل و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی تشویق می‌کنیم.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، نخستین تبعات جدی بحران در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمایان شد و بازرسان این نهاد که بر اساس پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) وظیفه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را بر عهده دارند، خاک کشور را ترک کردند.

در روز‌های اخیر مذاکراتی میان ایران و آژانس درباره ازسرگیری بازرسی‌ها آغاز شد و گروهی از بازرسان این سازمان به تهران سفر کردند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر هشدار داده بود که فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت می‌تواند تعامل با آژانس را تحت تأثیر قرار دهد.

اختصاص ۶۰۰ هزار دلار به پاکستان در پی سیل اخیر

سخنگوی سازمان ملل همچنین درباره سیل اخیر در پاکستان گفت: دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز تاسف عمیق خود را از سیل اخیر در شمال پاکستان که بنا به گزارش‌ها جان بیش از ۴۰۰ نفر را گرفته است، ابراز می‌کند.

دوجاریک افزود: دبیرکل سازمان ملل با دولت و مردم پاکستان ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های جان‌باختگان ابراز می‌کند و برای مجروحان آرزوی بهبودی دارد.

سخنگوی سازمان ملل گفت: تام فلچر، هماهنگ‌کننده امداد اضطراری سازمان ملل ۶۰۰ هزار دلار از صندوق منطقه‌ای بشردوستانه برای حمایت از تلاش‌های امداد و نجات اختصاص داده است و گفت‌و‌گو‌ها با دولت در مورد یک طرح در حال انجام است.

شدیدترین سیل چهار دهه اخیر در پاکستان منجر به تخریب بیش از هزار روستا شده و زندگی بیش از یک میلیون نفر در این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

اقدامات امدادی در پی زلزله افغانستان ادامه دارد

دوجاریک درباره زمین لرزه افغانستان نیز گفت: همکاران بشردوستانه ما در افغانستان گزارش داده‌اند که ارزیابی‌ها و اقدامات امدادی در پی زمین‌لرزه ویرانگری که روز یکشنبه رخ داد، همچنان ادامه دارد.

سخنگوی سازمان ملل افزود: طبق گزارش‌ها، تاکنون دو هزار و ۲۰۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند و سه هزار و ۶۴۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.

وی اضافه کرد: حدود ۸۴ هزار نفر تحت تاثیر این زمین لرزه قرار گرفته‌اند و ۶ هزار و ۷۰۰ خانوار، خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: ما به همراه شرکای خود، ارزیابی‌هایی را در ۲۵ روستا از ولایات کنر، ننگرهار و لغمان به پایان رسانده‌ایم. جاده‌ها و پل‌ها نیز آسیب دیده‌اند که این مساله دسترسی مردم به خدمات ضروری را با مشکل مواجه کرده است. ده‌ها منبع آب نیز تخریب شده‌اند که بحران آب را که پیش از این هم به دلیل سیلاب‌ها تشدید شده بود، وخیم‌تر کرده است.

دوجاریک گفت: با وجود چالش‌ها، از جمله راه‌های تخریب‌شده و محدودیت ارتباطات، ما و شرکایمان همچنان در حال گسترش پاسخ‌های امدادی هستیم.

یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در امواج درونی زمین در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان رخ داده بود.

این زمین لرزه چندین پس لرزه به همراه داشت و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کشته بر جای گذاشته است.

برخی خانوار‌های آواره در غزه ۱۷ بار آواره شده‌اند

سخنگوی سازمان ملل درباره آخرین وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز گفت: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا (OCHA) در مورد وضعیت غزه اعلام کرد که طی هفته گذشته، مناطقی در سراسر نوار غزه تحت بمباران شدید قرار گرفته‌اند که عواقب شدیدی برای غیرنظامیان داشته است. عملیات زمینی نظامی نیز به ویژه در شهر غزه و همچنین در جبالیا و محله‌های اطراف آن در شمال غزه شدید بوده است و این امر موج‌های بیشتری از آوارگی را به دنبال دارد.

دوجاریک افزود: همکاران بشردوستانه ما هشدار می‌دهند که اگر شرایط در شمال غزه، به ویژه در شهر غزه، بدتر شود، می‌تواند عملکرد معدود تأسیسات آب و فاضلاب باقی مانده را که به نزدیک به یک میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهند، به خطر بیندازد.

سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد: خانواده‌های آواره اعلام کردند که تا ۱۷ بار آواره شده‌اند. تیم‌های ما شاهد بودند که تا چهار خانواده در یک سرپناه زندگی می‌کردند، برخی دیگر زیر چادر‌های موقت زندگی می‌کردند. مردم از چالش‌های دسترسی به آب خبر دادند و از دست دادن درآمد خود سخن گفتند که باعث شده نتوانند از پس هزینه‌های هر کالایی که ممکن است در بازار آزاد موجود باشد، برآیند. بسیاری از آنها بیماری‌های مرتبط با آب مانند اسهال و بیماری‌های پوستی را توصیف کردند. آنها گفتند که پیش از فصل بارندگی به سرپناه و لوازم اولیه نیاز فوری دارند. والدین گفتند که فرزندانشان به مدرسه دسترسی ندارند و از فرستادن آنها به هر جایی دور از محل سرپناه خود ابراز نگرانی کردند.

این مقام سازمان ملل ادامه داد: خانواده‌ها همچنین گفتند که با سوزاندن پلاستیک آشپزی می‌کنند، زیرا هیزم بسیار گران است و گاز پخت و پز در بازار موجود نیست. زنان بر نیاز به حمایت روانی-اجتماعی برای خود و فرزندانشان تاکید کردند. برخی از آوارگان همچنین از دست دادن عزیزانی را که درست هنگام درخواست کمک کشته شدند، بازگو کردند.

به گفته دوجاریک، در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) همچنین گزارش داده است که در داخل غزه، تحرکات بشردوستانه همچنان با تاخیر و یا مانع مواجه است. اگرچه تعداد کمتری از ماموریت‌ها توسط مقامات اسرائیلی به طور کامل رد شده‌اند، اما عملیات‌ها هنوز ساعت‌ها طول می‌کشد تا تکمیل شوند و تیم‌ها مجبور هستنددر جاده‌هایی که اغلب خطرناک، شلوغ یا صرفاً صعب‌العبور هستند، منتظر بمانند.

منبع: ایرنا