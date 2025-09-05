پژوهشگران می‌گویند یک آزمایش غیر تهاجمی و ارزان‌قیمت مغز که فقط سه دقیقه طول می‌کشد، می‌تواند مشکلات حافظه ناشی از بیماری آلزایمر را شناسایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه گاردیَن در گزارشی آورده است:

دانشمندان دانشگاه باث در انگلیس از توسعه یک آزمایش مغزی به نام فَست‌بال (Fastball) خبر داده‌اند که با تحلیل امواج مغزی، نشانه‌های هشداردهنده آلزایمر را بسیار زودتر از روش‌های کنونی تشخیص می‌دهد.

در این آزمایش که نوعی الکتروانسفالوگرافی/ نوار مغزی (EEG) است، سِنسور‌های کوچکی روی پوست سر نصب می‌شود و هنگامی که فرد مشغول تماشای تصاویری روی صفحه نمایش است، فعالیت الکتریکی مغزی وی اندازه‌گیری می‌شود.

این روش، مشکلات حافظه را با تحلیل پاسخ‌های خودکار و ناخودآگاه مغز به تصاویری که فرد قبلاً دیده است، شناسایی می‌کند.

در یک کارآزمایی کوچک که با همکاری دانشگاه بریستول انجام شد، این آزمایش توانست به طور خاص افرادی را که از اختلال شناختی خفیف (MCI) از افراد سالم و کسانی که نوع غیر حافظه‌ای این اختلال را دارند، متمایز کند. افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف عمدتاً دچار مشکلاتی در حافظه، تفکر یا زبان هستند. این مشکلات معمولاً به اندازه‌ای شدید نیستند که مانع از انجام فعالیت‌های روزانه آنها شود؛ اما این افراد در معرض خطر بالای ابتلا به آلزایمر هستند.

جورج استوثارت (George Stothart)، عصب‌شناس شناختی دانشگاه باث و از توسعه‌دهندگان این آزمون گفت: این نشان می‌دهد که سنجش غیرفعال جدید ما برای حافظه، که به طور خاص برای تشخیص بیماری آلزایمر ساخته شده است، می‌تواند نسبت به افرادی که در معرض خطر بسیار بالایی قرار دارند، اما هنوز شناسایی نشده‌اند، حساس باشد.

نکته حائز اهمیت این است که این آزمایش نمی‌تواند با قطعیت مشخص کند که چه کسی حتماً به آلزایمر مبتلا خواهد شد. با این حال، در صورت تأیید در مطالعات گسترده‌تر، می‌تواند به پزشکان کمک کند تا به طور زودهنگام بیماران پرخطر را ارزیابی کرده و افرادی را که بیشترین سود را از دارو‌های جدیدی مانند دونانمَب (donanemab) و لِکانمَب (lecanemab) می‌برند، شناسایی کنند. همچنین یک مزیت بزرگ این روش، امکان انجام آن در خانه بیماران است که اضطراب ناشی از حضور در محیط‌های درمانی را کاهش می‌دهد.

این یافته می‌تواند به شناسایی افرادی که بیشترین بهره را از دارو‌های جدید می‌برند، کمک شایانی کند.

پروفسور ولادیمیر لیتواک (Vladimir Litvak) از دانشگاه کالج لندن این پژوهش را «گامی اولیه به سوی توسعه یک آزمون کاربردی در محیط بالین» خواند و افزود: گام بعدی حیاتی، تعیین این است که آیا این آزمایش می‌تواند پیش‌بینی کند که وضعیت یک فرد چگونه در طول زمان تغییر می‌کند و می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره درمان وی مؤثر باشد یا خیر.

جزئیات این پژوهش در مجله برِین کامیونیکِیشِنز/ Brain Communications منتشر شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آزمایش ، آلزایمر
خبرهای مرتبط
دارویی طبیعی برای پوست، مو و تعادل هورمونی
میوه ضد سرطان
رژیم مدیترانه‌ای سلاحی در برابر زوال عقل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳ ماده خوراکی که می‌توانند باعث ریزش مو شوند
توسعه عدالت آموزشی با ایجاد ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی در مدارس
وابستگی محبوب‌ترین وی‌پی‌ان‌های گوگل‌پلی فاش شد
ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو
آخرین اخبار
ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو
توسعه عدالت آموزشی با ایجاد ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی در مدارس
وابستگی محبوب‌ترین وی‌پی‌ان‌های گوگل‌پلی فاش شد
۳ ماده خوراکی که می‌توانند باعث ریزش مو شوند
اجرای سهمیه برای کنکوری‌های ۱۴۰۴ ساکن مناطق درگیر بلایای طبیعی
اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد
شناسایی زودهنگام آلزایمر با یک آزمایش سه دقیقه‌ای
بهترین میزان پیاده‌روی در طول روز؛ ۱۰ هزار قدم
میزان شهریه دانشجویان سه رشته پرطرفدار اعلام شد