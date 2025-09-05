باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری ریانووستی، «آلکسی لیخاچف»، رئیس شرکت دولتی انرژی اتمی روس اتم روسیه، روز جمعه گفت که این شرکت آماده است تا با شرکت وستینگهاوس آمریکا در مورد موضوع سوخت هستهای در نیروگاه هستهای زاپوریژیا اوکراین گفتوگو کند.
در ماه ژوئن، روسیه از آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخواست کرد تا بین مسکو و واشنگتن برای حل این سؤال که با سوخت هستهای آمریکایی ذخیرهشده در نیروگاه اوکراینی که تحت کنترل نیروهای روسی است چه باید کرد، میانجیگری کند.
به گفته لیخاچف، وستینگهاوس و مقامات انرژی آمریکا پیشتر نگرانیهای مربوط به مالکیت معنوی را در ارتباط با موضوع سوخت با روسیه مطرح کرده بودند.
منبع: ریا