همزمان با فرارسیدن هفته وحدت، نمازگزاران کرمانی با حضور پرشور خود در نماز جمعه، همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، امام جمعه کرمان، در خطبههای این هفته، وحدت عملی را رمز عزت و اقتدار جامعه اسلامی دانست و به مسائل روز منطقه و اهمیت فرصتها در زندگی پرداخت.
همزمان با فرارسیدن هفته وحدت، نمازگزاران کرمانی با حضور پرشور خود در نماز جمعه، بار دیگر همبستگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، امام جمعه کرمان، در خطبههای این هفته نماز جمعه، ضمن تبریک هفته وحدت و مناسبتهای پیش رو، به جان باختن مسلمانان افغانستان در زلزله اخیر اشاره کرد و بر ضرورت کمکرسانی به آنان تأکید نمود.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین شهادت جمعی از سران کشور یمن توسط رژیم صهیونیستی را گرامی داشت و ملت یمن را ملتی شجاع، مقاوم و مجاهد خواند و پیروزی نهایی را از آن آنان دانست.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به اقامه اولین نماز جمعه تاریخ توسط پیامبر عظیمالشان اسلام (ص)، بر اثربخشی این فریضه سیاسی و عبادی در ابعاد مختلف جامعه تأکید کرد. وی افزود: «سیاست در خدمت دیانت است و رسول گرامی اسلام در اولین خطبههای نماز جمعه بر این مطلب تأکید کردند که این فریضه، سرمایه اصلی جامعه اسلامی محسوب میشود.»
امام جمعه کرمان در ادامه سخنان خود، حفظ وحدت در تمامی ابعاد و سطوح جامعه، همراهی و همدلی و بهویژه وحدت عملی (نه صرفاً ظاهری) را برای همه اقوام، مذاهب و عموم مردم واجب دانست. وی با تأکید بر لزوم داشتن جهت واحد در مسیر منافع اسلام و تحت رهبری فرزانه و منافع ملی، هشدار داد: «اگر تفرقه در جامعهای ایجاد شود، عزت و بزرگی خود را از دست خواهد داد.»
نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از خطبهها، به جایگاه بینظیر انقلاب اسلامی در جهان اشاره کرد و این دستاورد را نتیجه وحدت و جانفشانی شهدایی دانست که دشمن را بهخوبی شناختهاند. وی افزود: «دشمنان همواره در طمع تمدن این مرز و بوم هستند که بایستی با هوشیاری و بصیرت، نقشههای آنان را خنثی کرد.»
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدا و قیام ۱۷ شهریور، به اهمیت «فرصتسازی و استفاده صحیح از فرصتها در مسیر درست» از نگاه دینی و قرآنی پرداخت. وی جوانی، سلامت و در مجموع عمر را فرصتهایی دانست که باید قدر آنها را دانست و از آنها بهره مناسب برد، چرا که زمان بسیار کم و گذراست. امام جمعه کرمان در پایان تأکید کرد: «برنامهریزی و اولویتبندی در زندگی از ضروریات بهرهمندی از زمان است و تندروی یا کندروی در استفاده از فرصتها، نتیجهای جز حسرت نخواهد داشت و در این مسیر، رعایت تعادل مورد تأکید است.»
منبع: خبرگزاری صدا و سیما