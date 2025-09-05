باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جاده شاهی لرستان که در محدوده تنگ هفت قرار دارد، یکی از عجیب‌ترین و در عین حال زیباترین راه‌های ایران به شمار می‌رود.

این مسیر کوهستانی که بخشی از خط ریلی دورود ـ اندیمشک را در خود جای داده، از دل کوه‌های سر به فلک کشیده زاگرس و منطقه پاپی عبور می‌کند و جلوه‌ای تماشایی از طبیعت لرستان را به نمایش می‌گذارد.

دسترسی به این مسیر دیدنی به دلیل شرایط سخت جغرافیایی، تنها با همراهی لیدرهای حرفه‌ای امکان‌پذیر است.

زیبایی‌های این منطقه به‌ویژه در فصل زمستان و اوایل بهار به اوج خود می‌رسد و به‌دلیل گرمسیری بودن، چشم‌اندازهای طبیعی آن چندین برابر جذاب‌تر خواهد بود.

جاده شاهی لرستان و مسیر ریلی تنگ هفت، امروز نه تنها نمادی از شکوه طبیعت زاگرس است بلکه ظرفیتی مهم برای توسعه گردشگری ماجراجویانه در این استان محسوب می‌شود.