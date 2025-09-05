آیت الله سعیدی گفت: اتاق فکر رژیم صهیونیستی با تغییر رویکرد از حملات نظامی سنتی به طرح جنگ ترکیبی تلاش می‌کند کشور‌های منطقه را از درون متلاشی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به تحولات جاری در منطقه غرب آسیا و راهبرد نوین دشمنان گفت: اتاق فکر رژیم صهیونیستی با تغییر رویکرد از حملات نظامی سنتی به طرح جنگ ترکیبی و بی‌ثبات‌سازی نرم، تلاش می‌کند کشور‌های منطقه را از درون متلاشی کند؛ این راهبرد شامل مجموعه‌ای از عملیات اطلاعاتی، جنگ روانی و ضربات محدود نظامی است که هدف آن تضعیف ستون‌های سیاسی و اقتصادی کشورهاست.

وی با اشاره به شکست این راهبرد پیچیده در کشور‌های منطقه مانند عراق، لبنان و ایران تصریح کرد: بزرگ‌ترین خطای دشمنان، نادیده گرفتن نقش مردم و انسجام ملی است؛ آنها گمان می‌کردند با ایجاد شکاف و تفرقه، پیوند میان ملت و حاکمیت را از بین می‌برند، اما نتیجه عکس بود و فشار‌های دشمنان موجب افزایش همبستگی و مقاومت مردمی شد.

امام جمعه قم با بیان اینکه وظیفه امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری پیروی و لبیک به ولی فقیه و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است، تاکید کرد: این تبعیت نه تنها موجب حفظ انسجام و وحدت میان مسلمانان می‌شود بلکه کلید شکست توطئه‌های پیچیده استکبار جهانی، به خصوص آمریکا و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی است.

آیت الله سعیدی با تبریک هفته وحدت به همه مسلمانان گفت: این ایام بهترین فرصت برای یادآوری انتظارات پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از امت اسلامی است؛ ما موظفیم به این انتظارات پاسخ مثبت دهیم و با پیروی از قرآن کریم و تعالیم اهل بیت، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی موعود (عج) شویم.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: نماز جمعه قم ، جنگ ترکیبی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
امام جمعه قم:
جمهوری اسلامی ایران مسیر عزت را با قدرت ادامه خواهد داد
عملکرد فوق العاده رسانه ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونی
ایران طرح شش‌مرحله‌ای اسرائیل را در جنگ ۱۲ روزه خنثی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زندگی مردم نباید در فشار باشد
سفر ۱.۲ میلیون نفر گردشگر سلامت به ایران در سال ۱۴۰۳
ورزشگاه تختی بانوان قم روی خط پایان؟ +فیلم
ورزش بانوان قم؛ نیازمند توسعه زیرساخت‌ها
رکود در پروژه خانه‌های یک طبقه طایقان؛ آغاز زودهنگام، پیشرفت تنها ۲۰ درصد
پایان رقابت‌های کلیستنیکس قهرمانی استان قم
تلاش رژیم صهیونیستی برای فروپاشی کشور‌های منطقه از طریق جنگ ترکیبی
آخرین اخبار
تلاش رژیم صهیونیستی برای فروپاشی کشور‌های منطقه از طریق جنگ ترکیبی
پایان رقابت‌های کلیستنیکس قهرمانی استان قم
رکود در پروژه خانه‌های یک طبقه طایقان؛ آغاز زودهنگام، پیشرفت تنها ۲۰ درصد
زندگی مردم نباید در فشار باشد
ورزشگاه تختی بانوان قم روی خط پایان؟ +فیلم
ورزش بانوان قم؛ نیازمند توسعه زیرساخت‌ها
سفر ۱.۲ میلیون نفر گردشگر سلامت به ایران در سال ۱۴۰۳
افزایش ۷ درصدی مصرف بنزین در قم
سازش در سه پرونده قصاص نفس و آزادی ۱۲۰ زندانی جرائم غیرعمد در قم
مشکل مسکن یک چهارم نخبگان قمی حل شد
وزیر میراث فرهنگی با آیت‌الله مکارم شیرازی دیدار کرد
تکمیل فرودگاه قم مطالبه دیرینه مردم استان است