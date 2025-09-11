کاریکاتور روز / به مناسبت «روز ملی سینما»

«روز ملی سینما» روزی است که به پاسداشت هنر و صنعتی نامدار و پیشرو در فرهنگ ایران، گرامی داشته میشود. در سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود که ۲۱ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد. این مناسبت، فرصتی برای نگاه به گذشته پرافتخار سینمای ایران و تجلیل از پیشکسوتان و هنرمندان این عرصه است. سینما، در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار و در جریان سفرهای او به اروپا به ایران وارد شد. گفته میشود وی در سفر به فرانسه، در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی (۱۹۰۰ میلادی) با سینماتوگراف آشنا شد و دستور خرید دستگاههای مربوطه را داد. ابراهیم خان عکاس باشی، عکاس مخصوص شاه، نخستین فیلمبردار ایرانی شد و از مراسم فیلم گرفت. اولین نمایش عمومی فیلم در ایران در سال ۱۲۸۳ شمسی در تهران برگزار شد. بدین ترتیب، ایران یکی از اولین کشورهای جهان بود که تنها چند سال پس از اختراع سینما، این پدیده را تجربه کرد. امروز و در این گزارش تصویری، قابِ نقرهای پرده سینما، به دستان طنز و قلم موهای کاریکاتوریستها، سپرده شده است و در روز ملی سینما، هنرمندان کارتون ایران، دوربین را با مرکب عوض کردهاند تا پرتره سینما را ترسیم کنند. این گزارش، پلی بین دو هنر مردمی است، سینمایِ واقعیت و کاریکاتورِ خیال! امروز، سینما، نه با نقد، که با خطوط کارتونیستهای ایرانی و بین المللی، همراه با طنز جشن گرفته میشود. در روز ملی سینما، قهرمانان جدی سینمای ایران، خودشان را در آینه کج و معوج کاریکاتور میبینند و میخندند! از «گاو» مهرجویی تا «حسن کچل» علی حاتمی؛ همه سوژه قلمهای شوخ کارتونیستها شدهاند. در این گزارش هنرمندان کاریکاتوریست در مجموعهای طنزآمیز، سینما را به قاب تصویر کشیدهاند. این گزارش تصویری که همزمان با روز سینما رونمایی میشود، دریچهای طنز به دنیای پرزرق و برق فیلمها گشوده است. هنرمندان کارتونیست در این آثار با قلمی تیز، گاه به شوخی و گاه به جد، آینهای در برابر سینمای ایران و جهان گرفتهاند.