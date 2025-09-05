باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محلات فرسوده و ناکارآمد شهری سال‌هاست چهره بسیاری از شهرهای لرستان را مخدوش کرده‌اند.

خانه‌های ناایمن، کوچه‌های باریک و کمبود خدمات شهری در این مناطق نه تنها کیفیت زندگی را کاهش داده بلکه بستر گسترش معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، بزهکاری و حاشیه‌نشینی شده است.

طرح بازآفرینی شهری قرار بود پاسخی برای این چالش باشد، اما در لرستان، به جای حرکت رو به جلو، اعتبارات بلاتکلیف مانده و فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌روند.

۳۱۰ میلیارد ریال معطل مانده است

عنایت‌الله میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان وضعیت نامطلوب جذب اعتبارات را تشریح کرد و گفت:۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار بازآفرینی در لرستان خاک می‌خورد و شهرداری‌ها باید هرچه سریع‌تر برای جذب آن اقدام کنند.

او افزود:این ارقام به سختی تأمین می‌شود و لازمه هزینه شدن آن، ثبت پروانه‌های نوسازی در سامانه بافت فرسوده است، اما تاکنون این روند به درستی انجام نشده است.

لرستان، آخرین استان کشور در بازآفرینی

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با انتقاد از عملکرد ضعیف استان تأکید کرد:بر اساس گزارش شرکت بازآفرینی شهری، لرستان آخرین استان کشور در ثبت پروانه‌های بازآفرینی است و همین موضوع باعث کاهش مداوم اعتبارات این بخش شده است.

او همچنین یادآور شد که تنها با صدور پروانه در بافت‌های فرسوده می‌توان از کمک‌های دولتی و اعتبارات ملی بهره‌مند شد.

ستادهای غیرفعال؛ مانع بزرگ هماهنگی

میرزایی در ادامه گفت:همه وظایف بر عهده شهرداری یا راه و شهرسازی نیست. شرکت بازآفرینی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید نقش خود را ایفا کنند. این هماهنگی باید در ستادهای بازآفرینی شهری شکل بگیرد اما متأسفانه این ستادها در لرستان غیرفعال هستند.

به گفته او، همین غیرفعالی باعث شده برنامه‌های اقدام مشترک به خوبی اجرا نشود و پروژه‌ها نیمه‌تمام بمانند.

ظرفیت‌های بلااستفاده؛ از قیر رایگان تا تسهیلات بانکی

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان درباره ظرفیت‌های حمایتی توضیح داد:به هر یک از مالکان واحدهای بافت فرسوده پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات تعلق می‌گیرد که یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال آن با نرخ سود صفر درصد است.»

او همچنین گفت:برای پارک سرچشمه خرم‌آباد ۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته اما روند اجرای آن به کندی پیش می‌رود. علاوه بر این، ۹ هزار و ۲۵۰ تن قیر رایگان معادل دو هزار میلیارد ریال به استان اختصاص یافته که استفاده از آن دشوارتر از سهمیه وزارت کشور است.

هشدار استانداری: سهم لرستان می‌سوزد

مهدی مجیدی، معاون عمرانی استاندار لرستا به فرصت‌سوزی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت:از ۳۳ شهر استان تنها سه شهر توانسته‌اند از قیر رایگان استفاده کنند. ضرب‌الاجل تعیین کرده‌ایم تا شهرداری‌ها طرح بازآفرینی خود را تهیه کنند، چون بدون این طرح امکان جذب سهمیه وجود ندارد.

او هشدار داد:اگر ما از سهمیه استفاده نکنیم، استان‌های دیگر بهره‌مند می‌شوند. یکی از استان‌های همجوار نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان قیر رایگان دریافت کرده اما سهم لرستان فقط ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

با وجود ۳۷ محله ناکارآمد شهری در لرستان، تعلل در اجرای طرح‌های بازآفرینی نه تنها اعتبار موجود را هدر می‌دهد، بلکه هزینه‌های اجتماعی سنگینی نیز بر دوش مردم باقی می‌گذارد.

بازآفرینی شهری در لرستان بیش از آنکه مشکل منابع باشد، معضل مدیریت و هماهنگی است. اگر شهرداری‌ها و ستادهای بازآفرینی به وظایف خود عمل نکنند، فرصت نوسازی بافت‌های فرسوده از دست خواهد رفت و لرستان همچنان در رتبه آخر کشور باقی خواهد ماند.