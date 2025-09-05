باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیاکبر الوندیان، دبیر سندیکای سیمان اظهار داشت: چشمانداز منفی مقابل صنعت سیمان شکل گرفته و اگر مسیر امسال در سالهای آینده ادامه داشته باشد، بعید نیست که در تامین نیاز داخل هم دچار مشکل شویم.
دبیر سندیکای کارفرمایان صنعت سیمان گفت: امسال نسبت به سال گذشته با کاهش ۴ میلیون تنی تولید مواجه هستیم که مهمترین دلیل آن محدودیت انرژی به ویژه در بخش برق است.
وی افزود: تکرار تجربه تامین انرژی به ویژه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ زمانی که ناترازی هم وجود داشت، میتواند نیاز انرژی صنعت سیمان را برای پاسخ مناسب به بازار را تامین کند.
این مقام صنفی تاکید کرد: وضعیت تامین برق امروز به مراتب بدتر از سالهای قبل است.
الوندیان گفت: محدودیت برق تا ۱۵ شهریور ادامه دارد، اما مسئولان وزارت نیرو به ما گفتهاند ممکن است این محدودیتها تمدید شود.
منبع: فارس