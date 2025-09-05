باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک روز پس از آنکه کشورهای اروپایی برای بحث در مورد تضمینهای امنیتی که میتوانند به عنوان بخشی از هرگونه توافق صلح به متحدان خود ارائه دهند، تشکیل جلسه دادند، کرملین، اروپاییها را به «مانعتراشی» در رسیدن به راهحلی برای جنگ اوکراین متهم کرد.
به گزارش روزنامه روسی ایزوستیا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز گفت که «اروپاییها مانع از حل و فصل اوضاع در اوکراین میشوند. آنها در این امر مشارکتی ندارند.» او قاره سبز را به «ادامه تلاشهایش برای تبدیل اوکراین به مرکزی برای هر چیزی که با روسیه خصومت دارد» متهم کرد.
در همین زمینه، پسکوف طی مصاحبهای با خبرگزاری تاس در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در ولادیوستوک اعلام کرد که کرملین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را به عنوان رئیس جمهور این کشور میبیند، بدون اینکه هیچ ویژگی شخصی دیگری را به این عنوان نسبت دهد.
او افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، «از تلاشهای ترامپ بسیار قدردانی میکند» و به «ماهیت سازنده روابطشان» اشاره کرد.
پسکوف در مورد دعوت پوتین از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای سفر به مسکو گفت: «زلنسکی برای مذاکره به مسکو دعوت شد، نه برای تسلیم شدن.» وی افزود: «ما شاهدیم که زلنسکی از طریق وزیر امور خارجه خود این پیشنهاد را رد کرد.»
پسکوف با این حال خاطرنشان کرد که حل و فصل مناقشه اوکراین «در حال پیشرفت است، اما صحبت در مورد زمان تکمیل آن خیلی زود است» و خاطرنشان کرد که کرملین آماده «حدس زدن» تاریخهای خاص نیست.
منبع: الاخبار