یک همیار محیط‌بان در منطقه حفاظت‌شده ارژن - پریشان مورد اصابت گلوله شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نصرت‌الله دهقانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس اظهار کرد: بامداد امروز جمعه در حالی که محیط‌بانان پاسگاه ارژن در منطقه حفاظت‌شده ارژن - پریشان مشغول گشت‌زنی بودند، با گروهی از شکارچیان غیرمجاز روبه‌رو شدند.

او افزود: هنگام دستگیری متخلفان، شکارچیان با اسلحه ساچمه‌زنی به سمت همیار محیط‌بان، شلیک کردند و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.

دهقانی تصریح کرد: این همیار که از ناحیه دست چپ به شدت مصدوم شد و ساچمه‌هایی نیز به نیمه چپ بدنش اصابت کرد، بلافاصله با هماهنگی مدیرکل استان به بیمارستان اعزام شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس اضافه کرد: پزشکان اعلام کردند او نیاز به عمل جراحی تکمیلی دارد.

دهقانی گفت: پیگیری برای شناسایی و دستگیری متخلفان از سوی نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان در دست اقدام است.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

برچسب ها: شکارچیان غیرمجاز ، محیط بان ، همیار محیط بان
