باشگاه خبرنگاران جوان - نصرتالله دهقانی، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست فارس اظهار کرد: بامداد امروز جمعه در حالی که محیطبانان پاسگاه ارژن در منطقه حفاظتشده ارژن - پریشان مشغول گشتزنی بودند، با گروهی از شکارچیان غیرمجاز روبهرو شدند.
او افزود: هنگام دستگیری متخلفان، شکارچیان با اسلحه ساچمهزنی به سمت همیار محیطبان، شلیک کردند و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.
دهقانی تصریح کرد: این همیار که از ناحیه دست چپ به شدت مصدوم شد و ساچمههایی نیز به نیمه چپ بدنش اصابت کرد، بلافاصله با هماهنگی مدیرکل استان به بیمارستان اعزام شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست فارس اضافه کرد: پزشکان اعلام کردند او نیاز به عمل جراحی تکمیلی دارد.
دهقانی گفت: پیگیری برای شناسایی و دستگیری متخلفان از سوی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در دست اقدام است.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس