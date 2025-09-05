کابینه لبنان روز جمعه از طرح خلع سلاح جنبش حزب‌الله حمایت کرده و گفت که ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  پس از برگزاری جلسه اعضای دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب‌الله، «پل مورکوس» وزیر اطلاعات این کشور به خبرنگاران گفت که دولت از این طرح استقبال می‌کند، اما همچنان از اعلام رسمی تصویب آن توسط کابینه خودداری کرد.

او بدون تعیین جدول زمانی برای اجرای طرح مذکور، تاکید کرد که ارتش لبنان توانایی محدودی دارد. به گفته این مقام لبنانی، ارتش اجرای این طرح را بر اساس توانایی‌های لجستیکی، مادی و پرسنلی خود آغاز خواهد کرد که ممکن است به «زمان (و) تلاش بیشتر» نیاز داشته باشد.

مورکوس افزود که جزئیات این طرح مخفی خواهد ماند.

جنبش حزب‌الله با این درخواست مخالفت کرده و تاکید کرده که حتی بحث در مورد خلع سلاح در حالی که اسرائیل به حملات هوایی علیه لبنان ادامه می‌دهد «یک اشتباه جدی» خواهد بود. شایان ذکر است که فقط در روز چهارشنبه، چهار نفر در حملات رژیم اسرائیل در لبنان کشته شدند.

جلسه امروز کابینه سه ساعت به طول انجامید که شامل ارائه طرح توسط «رودولف هیکل» فرمانده ارتش بود. رسانه‌های لبنانی می‌گویند به محض ورود هیکل به اتاق، شش وزیر کابینه به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.

محمد حیدر، وزیر کار لبنان پیش از پایان جلسه کابینه به رسانه‌های محلی گفت که هر تصمیمی که در غیاب وزرای شیعه گرفته شود، باطل و بی‌اعتبار خواهد بود، زیرا مغایر با سیستم تقسیم قدرت لبنان تلقی می‌شود.

منبع: رویترز

