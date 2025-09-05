منابع آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن ۱۰ فروند جنگنده اف ۳۵ را در بحبوحه تنش با ونزوئلا به پورتوریکو ارسال کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد ده فروند جنگنده اف-۳۵ را به عنوان بخشی از چیزی که ادعا میکند یعنی «جنگ علیه کارتلهای مواد مخدر» به پورتوریکو اعزام کند.
به گفته منابع آمریکایی، این جنگندههای پیشرفته آمریکایی در فرودگاهی در پورتوریکو، یکی از قلمروهای آمریکا در کارائیب، مستقر شدهاند.
استقرار این هواپیما در بحبوحه تنشهای فزاینده بر سر افزایش حضور نظامی واشنگتن در منطقه صورت میگیرد. پنتاگون اعلام کرد که دیروز دو هواپیمای نظامی ونزوئلا بر فراز یک کشتی نیروی دریایی آمریکایی پرواز کردند.
پنتاگون نسبت به هرگونه تشدید بیشتر تنشها پس از این «اقدام بسیار تحریکآمیز» هشدار داد.
چند روز پیش، نیروهای آمریکایی به یک قایق در دریای کارائیب حمله کردند و ادعا کردند که این قایق حامل مواد مخدر بوده و از ونزوئلا به سمت آمریکا در حرکت بوده و ۱۱ «تروریست مواد مخدر» را کشته است.
در مقابل، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، افزایش حضور نظامی آمریکا را محکوم کرد و آن را «بزرگترین تهدیدی که قاره آنها در ۱۰۰ سال گذشته با آن مواجه شده است» خواند و آمادگی کشورش را «برای مبارزه مسلحانه در دفاع از قلمرو خود» تأیید کرد.
منبع: الاخبار