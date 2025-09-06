وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی درباره تحقیقات مربوط به انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم یک و ۲، گفت: ما فقط شاهد تخریب بودیم، اما این اقدام قطعا یک اقدام تروریستی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه «ایندیا تودی» در پاسخ به درخواست اظهارنظر درباره نقش احتمالی اوکراین در انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم، افزود: در حال حاضر تحقیقات درباره این موضوع در حال انجام است.

وادفول همچنین تاکید کرد که این موضوع اکنون در حوزه مسئولیت سیستم قضایی آلمان قرار دارد که باید مشخص کند چه کسی مقصر این حادثه بوده است و مجرم یا مجرمان را به سزای اعمال خود برساند.

 دادستانی کل آلمان پیشتر اعلام کرده بود که یک شهروند اوکراینی به نام «سرگی ک» در ایتالیا به اتهام دست داشتن در انفجار‌های خطوط لوله نورد استریم در دریای بالتیک بازداشت شده است.

بر اساس اعلام مقامات قضایی آلمان، فرد بازداشت شده، یکی از اعضای گروهی بود که در سپتامبر ۲۰۲۲ در نزدیکی جزیره برنهلم مواد منفجره را برروی خطوط لوله گاز کار گذاشتند.

خطوط لوله چند میلیارد دلاری نورد استریم یک و ۲ که گاز را از زیر دریای بالتیک به اروپا منتقل می‌کند، در سپتامبر ۲۰۲۲ و هفت ماه پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، با چندین انفجار آسیب دید.

هیچ فردی تاکنون مسئولیت این انفجار‌ها را بر عهده نگرفته است. روسیه بار‌ها گفته است که این حمله توسط آمریکا و انگلیس انجام شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آلمان ، خط لوله ، حمله تروریستی
