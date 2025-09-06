به گفته رئیس انجمن قلب و عروق ایران، طی سال گذشته میزان مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی در کشور ۴۰ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مسعود قاسمی رئیس انجمن قلب و عروق ایران در نشست خبری بیست و پنجمین کنگره قلب و عروق ایران گفت: متوسط عمر مردان در ایران ۷۴ سال بود که در سال جاری میلادی به ۷۶ سال رسید همچنین متوسط عمر زنان ۸۰ سال است و پیش بینی شده این اعداد تا ۵سال آینده به ۷۷ سال در مردان و حدود ۸۱ سال  در زنان خواهد رسید.

به گفته وی در دنیا میانگین سن زنان و مردان حدود ۷۳ سال است. متوسط سن زنان و مردان در ایران ۷۶/۱ در ژاپن ۸۴/۷ و در چین ۷۷/۹ است. 

 قاسمی تصریح کرد: در ۶۰ سال گذشته طول عمر در حدود ۳۲ سال اضافه شده است. 

وی ادامه داد: در فناوری هوش مصنوعی در حوزه قلب اقدامات خوبی انجام شده و حوزه قلب هوش مصنوعی به طور معجزه آسایی توانمندی خودش را نشان داده است. 

قاسمی تاکید کرد: تعداد بیماری های قلب و عروق ایران در ۳۵ سال گذشته در حدود ۱۸۰ درصد افزایش داشته اما میزان مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و میزان ابتلا نیز ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی تاکید کرد: میزان سال های از دست رفته به دلیل نا توانی و مرگ و میر در حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است.اکنون سن بروز سکته های قلبی به ۵۸ سال رسیده و ۱۰ سال زودتر از کشورهای اروپایی است. 

قاسمی ادامه داد: با روش های جدید کلسیم داخل رگ های قلبی را بدون آسیب به رگ خرد می کنند. قیمت دستگاه های جدید برای تراشیدن رگ های قلبی به دلیل تغییرات نرخ ارز در حدود ۸ برابر شده است. 

وی ادامه داد: اکنون ۸۰ درصد از بیماران با انجام عمل غیر باز ، قابل درمان هستند. اکنون جراحی عروق بدون یک جراحی و بخیه انجام می شود.

قاسمی بیان کرد: الان دستمزد متخصصان پایین است و با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. 

وی ادامه داد: در این کنگره ۳۴۰ موضوع سخنرانی و بیش از ۸۰ پنل آموزشی برگزار می شود. در این کنگره سخنران هایی از کشورهای استرالیا، اسپانيا، فرانسه آلمان، ترکیه و آمریکای شمالی و عمان حضور دارند که سخنرانی ها به صورت آنلاین و حضوری است.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۷۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

در ادامه مراسم، مسعود اسلامی دبیر انجمن قلب و عروق گفت: شروع بیماری های قلب و عروقی در کشور ما از کشورهای اروپا جلوتر است. 

به گفته وی، ارز دارو و تجهیزات پزشکی باید تدریجی افزایش پیدا کند اما افزایش قیمت ها در حدود ۷ برابر شده است. 

 اسلامی تاکید کرد: قیمت باتری های ساده قلبی از ۱۰ به ۵۰ میلیون افزایش داشته است و صندوق های بیمه گر زیر بار پوشش این اقلام نمی روند. 

وی ادامه داد: هزینه های تجهیزات پزشکی حدود ۷۰۰ درصد و تعرفه خدمات پزشکی حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است. ویزیت فوق تخصص قلب در ایران بین ۳ تا ۴ دلار و در پاکستان ۵۰ دلار و در دوبی ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار است همچنین میزان ویزیت فوق تخصص در آمریکا از ۳۵۰ دلار شروع می شود.

وی افزود: به ازای هر یک میلیون نفر ۴۰ متخصص قلب در کشور نیاز داریم و اکنون ۳۵۰۰ متخصص قلب در کشور داریم. تا زمانی که تعرفه ها اصلاح نشود بسیاری از مسائل قابل حل نخواهد بود.

۱۳:۲۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
پیشگیری و درمان سکته بعنوان پر تلفات ترین بیماری باید اولویت اول باشه
