باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اوکراین با استفاده از پهپاد به مرکز آموزشی نیروگاه هستهای زاپوریژیا حمله کرده است. نیروگاه هستهای زاپوریژیا در کانال تلگرام خود گزارش داد که این حمله به سقف ساختمان G انجام شده است.
در این بیانیه خبری آمده است: "این حمله در فاصله ۳۰۰ متری از واحد برق رخ داد. از آتشسوزی و آسیبهای جدی جلوگیری شد. سطح و شرایط لازم برای عملیات ایمن نیروگاه هستهای نقض نشد. سطح تشعشعات طبیعی است و نیروگاه هستهای به طور معمول به فعالیت خود ادامه میدهد. "
همچنین این حمله ابزاری برای اعمال فشار بر پرسنل نیروگاه هستهای توصیف شده است.
در این گزارش تأکید شده است: "حملات به نیروگاه انرژی و مناطق اطراف آن با شدت ادامه دارد. همین امروز، اوکراین یک محله مسکونی را گلولهباران کرد و عمداً به وسیله نقلیه تیمی از برقکاران که در حال تعمیر خطوط برق بودند، حمله کرد. "
منبع: تاس