باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس انگلیس روز شنبه حدود ۳۰۰ نفر را در تظاهراتی در حمایت از گروه «اقدام فلسطین» دستگیر کرد که جدیدترین دور از بازداشت‌های هواداران این گروه از زمان ممنوعیت این گروه طرفدار فلسطین توسط دولت به عنوان یک سازمان تروریستی است.

انگلیس در ماه ژوئیه گروه «اقدام فلسطین» را طبق قانون ضد تروریسم ممنوع کرد.

این گروه که همچنین شرکت‌های نظامی در انگلیس را که با اسرائیل مرتبط هستند هدف قرار داده است، دولت انگلیس را به همدستی در آنچه که جنایات جنگی اسرائیل در غزه می‌نامد، متهم می‌کند.

پلیس در هفته‌های اخیر صد‌ها نفر از هواداران «اقدام فلسطین» را تحت قانون ضد تروریسم دستگیر کرده است از جمله بیش از ۵۰۰ نفر تنها در یک روز در ماه گذشته که بسیاری از آنها بالای ۶۰ سال سن داشتند.

صد‌ها تظاهرکننده روز شنبه در نزدیکی پارلمان در مرکز لندن تجمع کردند تا به این ممنوعیت اعتراض کنند و بسیاری از آنها پلاکارد‌هایی با این مضمون در دست داشتند: «من با نسل‌کشی مخالفم. من از اقدام فلسطین حمایت می‌کنم.» پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که افرادی به دلیل ارتکاب چندین جرم از جمله حمله به افسران پلیس و حمایت از یک سازمان ممنوعه بازداشت شده‌اند.

ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین»، این گروه را در کنار القاعده و داعش قرار می‌دهد و حمایت یا عضویت در این سازمان را جرم تلقی می‌کند و مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است!

پلیس پیش از تظاهرات روز شنبه هشدار داده بود که هر کسی که از این گروه حمایت کند، دستگیر خواهد شد.

گروه‌های حقوق بشری تصمیم انگلیس برای ممنوعیت این گروه را نامتناسب دانسته و می‌گویند که این تصمیم، آزادی بیان معترضان مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: پلیس انگلیس ، حامیان فلسطین
