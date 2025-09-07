حدود ۷۰ نفر از جمله هفت سرباز در حمله گروه تروریستی «بوکو حرام» به ساکنان یک روستا در ایالت «پورنو» در شمال شرقی نیجریه کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شبکه المیادین به نقل از رویترز گفت: حدود ۷۰ نفر از جمله هفت سرباز، در حمله شبانه گروه تروریستی بو کوحرام به روستای «دارالجمال»، نزدیک بانکی در منطقه دولت محلی «باما» در ایالت پورنو در شمال شرقی نیجریه کشته شدند.

بر اساس این گزارش: حمله به دارالجمال، نزدیک بانکی در منطقه دولت محلی باما، حدود ساعت ۸:۳۰ شب جمعه رخ داد، زمانی که افراد مسلح به روستا حمله و بی‌هدف تیراندازی کردند و خانه‌ها را به آتش کشیدند.

«باباجانا مالا»، یکی از ساکنانی که به همراه سربازان به شهر باما در فاصله حدود ۴۶ کیلومتری فرار کرده بود، به رویترز گفت که ماه گذشته پس از سال‌ها آوارگی در دارالجمال اسکان داده شدند.

او گفت: ما سه روز به ارتش در مورد تجمع بوکو حرام در نزدیکی روستایمان هشدار دادیم، اما آنها هیچ اقدامی نکردند.

مالا گفت: حدود ۷۰ نفر از جمله هفت سرباز در پی حمله بوکو کرام، کشته شدند.

در این زمینه، یکی از بزرگان روستا که نخواست نامش فاش شود، گفت که تا صبح شنبه ۷۰ جسد پیدا شده است و سایر ساکنان هنوز در بوته‌زار‌های اطراف مفقود هستند.

او توضیح داد که شبه‌نظامیان بوکو حرام حمله خود را خانه به خانه انجام دادند، مردان را کشتند و زنان را رها کردند.

وی گفت که ساکنان روستا ماه گذشته پس از سال‌ها آوارگی بازگشتند.

در همین حال، ارتش نیجریه می‌گوید که در ماه‌های اخیر عملیات ضد شورش را در ایالت پورنو تشدید کرده است و به دنبال از بین بردن گروه‌های مسلح تروریستی در غرب آفریقا از جمله گروه بوکو حرام و داعش که یک گروه منشعب از بوکو حرام است، می‌باشد.

با این حال، تحلیلگران و ساکنان می‌گویند که این عملیات‌ها نتوانسته است حملات گروه‌های تروریستی را متوقف کند.

بوکو حرام در سال ۲۰۰۰ اعلام موجودیت کرد و از سال ۲۰۰۹ تاکنون با انجام اقدامات خشونت‌آمیز شمار زیادی از افراد را ترور کرده است.

این گروه تروریستی از سال ۲۰۱۵ در کشور‌های کامرون، بنین، چاد، نیجر و نیجریه اقدامات تروریستی انجام می‌دهد.

