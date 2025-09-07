حدود ۷۰ نفر از جمله هفت سرباز در حمله گروه تروریستی «بوکو حرام» به ساکنان یک روستا در ایالت «پورنو» در شمال شرقی نیجریه کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شبکه المیادین به نقل از رویترز گفت: حدود ۷۰ نفر از جمله هفت سرباز، در حمله شبانه گروه تروریستی بو کوحرام به روستای «دارالجمال»، نزدیک بانکی در منطقه دولت محلی «باما» در ایالت پورنو در شمال شرقی نیجریه کشته شدند.

بر اساس این گزارش: حمله به دارالجمال، نزدیک بانکی در منطقه دولت محلی باما، حدود ساعت ۸:۳۰ شب جمعه رخ داد، زمانی که افراد مسلح به روستا حمله و بی‌هدف تیراندازی کردند و خانه‌ها را به آتش کشیدند.

«باباجانا مالا»، یکی از ساکنانی که به همراه سربازان به شهر باما در فاصله حدود ۴۶ کیلومتری فرار کرده بود، به رویترز گفت که ماه گذشته پس از سال‌ها آوارگی در دارالجمال اسکان داده شدند.

او گفت: ما سه روز به ارتش در مورد تجمع بوکو حرام در نزدیکی روستایمان هشدار دادیم، اما آنها هیچ اقدامی نکردند.

مالا گفت: حدود ۷۰ نفر از جمله هفت سرباز در پی حمله بوکو کرام، کشته شدند.

در این زمینه، یکی از بزرگان روستا که نخواست نامش فاش شود، گفت که تا صبح شنبه ۷۰ جسد پیدا شده است و سایر ساکنان هنوز در بوته‌زار‌های اطراف مفقود هستند.

او توضیح داد که شبه‌نظامیان بوکو حرام حمله خود را خانه به خانه انجام دادند، مردان را کشتند و زنان را رها کردند.

وی گفت که ساکنان روستا ماه گذشته پس از سال‌ها آوارگی بازگشتند.

در همین حال، ارتش نیجریه می‌گوید که در ماه‌های اخیر عملیات ضد شورش را در ایالت پورنو تشدید کرده است و به دنبال از بین بردن گروه‌های مسلح تروریستی در غرب آفریقا از جمله گروه بوکو حرام و داعش که یک گروه منشعب از بوکو حرام است، می‌باشد.

با این حال، تحلیلگران و ساکنان می‌گویند که این عملیات‌ها نتوانسته است حملات گروه‌های تروریستی را متوقف کند.

بوکو حرام در سال ۲۰۰۰ اعلام موجودیت کرد و از سال ۲۰۰۹ تاکنون با انجام اقدامات خشونت‌آمیز شمار زیادی از افراد را ترور کرده است.

این گروه تروریستی از سال ۲۰۱۵ در کشور‌های کامرون، بنین، چاد، نیجر و نیجریه اقدامات تروریستی انجام می‌دهد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نیجریه ، گروه تروریستی بوکوحرام
خبرهای مرتبط
کشته شدن ۲۹ نفر به دلیل غرق شدن یک قایق در نیجریه
کشته شدن ۸ نیروی امنیتی در نیجریه در پی حمله افراد مسلح
بیش از ۴۰ نفر در پی واژگونی قایق در نیجریه مفقود شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله پهپادی اوکراین به مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
آنکارا ادعای رسانه‌های عبری درباره تلاش برای ترور بن گویر را رد کرد
پیش‌بینی باران‌های شدید و جاری شدن سیل‌ در جنوب پاکستان
احتمال سقوط یک پهپاد در شرق لهستان
کشته شدن ۸ نیروی امنیتی در نیجریه در پی حمله افراد مسلح
پلیس انگلیس حدود ۳۰۰ نفر از حامیان گروه «اقدام فلسطین» را بازداشت کرد
حماس حملات اسرائیل به برج‌های مسکونی غزه را محکوم کرد
حملات راکتی و توپخانه‌ای عربستان به ۲ شهر مرزی یمن
تظاهرات هزاران نفر در واشنگتن علیه اعزام نیرو‌های گارد ملی
تاکید عراق بر مشارکت همه اقشار سوریه در روند سیاسی این کشور
آخرین اخبار
کشاورزی آمریکا تحت فشار شدید قرار گرفته است
استفاده از برق هسته‌ای در جهان رکورد زد!
سه‌گانه شرقی: بازتعریف نظم جهانی در برابر آمریکا
خلع سلاح لبنان: سایه دیکته خارجی بر اراده ملی 
آمریکا چقدر به اوکراین کمک می‌کند؟
گروه تروریستی «بوکو حرام» حدود ۷۰ نفر را در نیجریه به قتل رساند
بازداشت ۴۰۰ نفر در تظاهرات لندن به دلیل حمایت از فلسطین
حماس: از هر طرحی که منجر به آتش‌بس دائمی شود، استقبال می‌کنیم
«صدای هند رجب» برنده شیر نقره‌ای جشنواره ونیز شد
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
حملات راکتی و توپخانه‌ای عربستان به ۲ شهر مرزی یمن
حداقل یک کودک فلسطینی در هر ساعت به دست رژیم صهیونیستی شهید شده است
تظاهرات هزاران صهیونیست در تل آویو علیه نتانیاهو
تاکید عراق بر مشارکت همه اقشار سوریه در روند سیاسی این کشور
پلیس انگلیس حدود ۳۰۰ نفر از حامیان گروه «اقدام فلسطین» را بازداشت کرد
حمله پهپادی اوکراین به مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
احتمال سقوط یک پهپاد در شرق لهستان
لازارینی خواستار پایان دادن به گسترش قحطی در غزه شد
تظاهرات هزاران نفر در واشنگتن علیه اعزام نیرو‌های گارد ملی
آنکارا ادعای رسانه‌های عبری درباره تلاش برای ترور بن گویر را رد کرد
کشته شدن ۸ نیروی امنیتی در نیجریه در پی حمله افراد مسلح
نماینده لبنانی: حزب‌الله سلاح‌های خود را رها نخواهد کرد
حماس حملات اسرائیل به برج‌های مسکونی غزه را محکوم کرد
پیش‌بینی باران‌های شدید و جاری شدن سیل‌ در جنوب پاکستان
خبر مرگ ترامپ و انتشار سریع آن چه چیزی را نشان می‌دهد؟
مقامات بالتیمور به طرح ترامپ برای استقرار گارد ملی در این شهر اعتراض کردند
پولیتیکو: تغییر نام پنتاگون می‌تواند میلیارد‌ها دلار هزینه داشته باشد
۸۸ کشور خدمات پستی به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند
عبدالعاطی: قحطی ساختگی در غزه ابزاری برای کوچ اجباری است
آغاز رسمی فرآیند تثبیت هویت مهاجران افغانستانی در ایران