باشگاه خبرنگاران جوان - زیر تخت میتواند به راحتی مکانی پرخطر برای تجمع گرد و غبار، حشرات و وسایل فراموششده تبدیل شود و ۸ وسیله بخصوص در زیر تخت جایی ندارند.
اگر بخواهیم یک نقطه در خانه را مثال بزنیم که دقیقاً نماد شعار «از نظر دور، از دل دور» باشد، آن نقطه بدون شک فضای خالی زیر تخت است. بسیاری از ما عادت داریم وسایل اضافی را به سادگی زیر تخت هل دهیم تا هم جلوی چشم نباشند و هم جایی اشغال نکنند. این کار در ظاهر یک روش ساده و کارآمد برای ساماندهی خانه به نظر میرسد، اما واقعیت این است که فضای زیر تخت به راحتی میتواند به یک «سیاهچاله ذخیرهسازی» تبدیل شود؛ جایی که وسایل میروند و سالها از یاد میروند.
کارشناسان نظمدهی خانه هشدار میدهند برخی وسایل نه تنها به سرعت آسیب میبینند، بلکه حتی میتوانند به سلامت شما یا نظم کلی محیط زندگی ضربه بزنند. در ادامه، هشت دسته از وسایلی که بهتر است هرگز زیر تخت خود نگذارید معرفی شدهاند.
۱. وسایل کاغذی یا مقوایی
کارتنهای کفش، جعبههای اسناد یا حتی کتابها و عکسها ممکن است سادهترین گزینهها برای قرار دادن در زیر تخت باشند. اما این عادت یک اشتباه بزرگ است. محصولات کاغذی عملاً برای برخی حشرات حکم غذا دارند.
از منظر حفظ و نگهداری نیز، هرگونه محصول کاغذی، چه اسناد مهم باشند و چه عکسهای خانوادگی، به شدت در معرض تخریب هستند. رطوبت، گرد و غبار و حشرات در ترکیب با هم، میتوانند در مدت کوتاهی آنچه را که فکر میکنید ایمن نگه داشتهاید از بین ببرند. بنابراین، اگر ارزش خاطره یا اطلاعات برای شما اهمیت دارد، جای این وسایل زیر تخت نیست.
۲. منسوجات و لوازم پارچهای
احتمالاً تجربه کردهاید که یک پتوی قدیمی را تکان دهید و تودهای از گرد و خاک از آن بیرون بزند. حال تصور کنید این پتو ماهها زیر تخت مانده باشد. هرگز پتو، بالش یا هر وسیله پارچهای و الیافی را بدون محافظت در زیر تخت قرار ندهید. مگر اینکه آنها را در جعبههای مناسب یا حداقل در کیسههای بستهبندی قرار داده باشید.
زیر تختها از جمله مکانهایی هستند که بیشترین تجمع گرد و غبار را تجربه میکنند. این گرد و خاک به مرور در بافت پارچه نفوذ کرده و نه تنها کیفیت آن را پایین میآورد بلکه میتواند برای سلامت نیز مضر باشد. این نکته بهویژه برای افرادی که آسم یا آلرژی دارند حیاتی است.
۳. محصولات چرمی
قرار دادن کفشها یا کیفهای چرمی زیر تخت شاید سادهترین راه برای دور نگه داشتن آنها از مسیر رفتوآمد باشد، اما این کار در واقع مانند قرار دادن آنها زیر آفتاب مستقیم است. گرد و غبار باعث میشود محصولات چرمی خشک شوند، ترک بخورند و به مرور تغییر رنگ دهند.
چرم برای حفظ کیفیت نیازمند شرایط خاصی است؛ باید در محیطی خنک، دور از نور مستقیم و با تهویه مناسب نگهداری شود. اگر ناچارید این وسایل را در زیر تخت قرار دهید، تنها راه مطمئن استفاده از جعبههای پلاستیکی محکم و دربدار است تا از تجمع گرد و غبار جلوگیری شود.
۴. وسایل سنگین یا دستوپاگیر
شاید منطقی به نظر برسد که چمدانهای بزرگ یا جعبههای سنگین را به زیر تخت هل دهیم تا از دید پنهان شوند. اما کارشناسان هشدار میدهند که این انتخاب میتواند برای سلامتی مضر باشد. هر بار که بخواهید چنین وسایلی را بیرون بکشید، مجبورید به شکل نامناسب خم شوید و خطر آسیب به کمر یا مفاصل افزایش مییابد.
با این کار احتمال آسیبدیدگی خود را به شدت بالا میبرید و همزمان امکان آسیب دیدن وسایل نیز بیشتر میشود. به جای آن، بهتر است وسایل سنگین در کمدهای پایدار یا انباری قرار داده شوند، جایی که دسترسی راحتتر و ایمنتر فراهم باشد.
۵. مواد غذایی
شاید بدیهی به نظر برسد که غذا جایی در زیر تخت ندارد. اما کارشناسان تاکید میکنند که بارها در بررسی خانهها، جعبههای خوراکی نیمهمصرف یا حتی کامل را در این مکان یافتهاند. حتی اگر جعبهای از بیسکویت یا شکلات باز نشده باشد، همچنان میتواند حشرات یا جوندگان را جذب کند. موشها به راحتی از میان مقوا عبور کرده و به محتویات دسترسی پیدا میکنند.
گذشته از این، خودتان را جای مصرفکننده بگذارید: آیا واقعاً تمایل دارید از جعبهای که ماهها در میان گرد و خاک و احتمالا حشرات زیر تخت مانده خوراکی بردارید؟
۶. وسایل الکترونیکی
زیر تخت مکان مناسبی برای دستگاههای الکترونیکی قدیمی مانند پخشکننده دی وی دی یا گوشیهای قدیمی نیست. گرد و غبار میتواند به مرور عملکرد دستگاههای الکترونیکی را مختل یا حتی آنها را کاملاً از کار بیندازد.
موضوع فقط به گرد و غبار ختم نمیشود. هر وسیلهای که باتری داشته باشد در صورت نگهداری در این شرایط، خطر آتشسوزی را افزایش میدهد. باتریها در محیطهای پرگرد و خاک و بسته، مستعد خرابی یا نشت هستند. بهترین گزینه نگهداری در محیطی خنک، خشک و با تهویه مناسب است.
۷. وسایل «عذابآور روانی»
این مورد جنبهای فلسفیتر دارد. هرگز یادگاریهای رابطههای گذشته یا لباسهایی که مربوط به وزن یا شرایط بدنی متفاوت شما هستند زیر تخت نگذارید.
خوابیدن در اتاقی که درست زیر شما یادآور خاطرات ناخوشایند یا فشارهای روانی قرار دارد، میتواند بر آرامش شبانه اثر منفی بگذارد. شما شایسته آن هستید که هر شب در آرامش کامل بخوابید، نه اینکه روی یادآورهای مداوم گذشته یا زندگیای که اکنون ندارید استراحت کنید.
۸. و در نهایت: هیچ چیز!
شاید عجیب به نظر برسد، اما برخی متخصصان پیشنهاد میکنند زیر تخت را کاملاً خالی بگذارید. «اثر سیاهچاله» واقعی است. کارشناسان برآورد میکند حدود ۸۰ درصد وسایلی که زیر تخت گذاشته میشوند، کاملاً از یاد صاحبانشان میروند. صرفنظر از اینکه خانه چقدر تمیز باشد، گرد و غبار، آلرژنها و حتی حشرات در آنجا انباشته خواهند شد.
با این حال اگر ناچار به استفاده از این فضا هستید، توصیه میشود از جعبههای پلاستیکی شفاف استفاده کنید تا هم محتویات قابل مشاهده باشند و هم از گرد و خاک و آلودگی در امان بمانند. جعبههای چرخدار نیز گزینهای مناسب هستند، بهویژه برای کسانی که دسترسی به زیر تخت برایشان دشوار است.
منبع: فرارو