معاون وزیر جهاد گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷ هزار راس دام سبک و سنگین اعم از گاو، گوساله، شتر و گوسفند از پاکستان وارد استان سیستان و بلوچستان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: هر کشوری که قرار است صادرات در حوزه گوشت و دیگر فرآورده های دامی داشته باشد یا کشور ما بخواهد فرآورده و محصولی به کشورها صادرکند، باید تابع مقررات و ضوابط الزامات بهداشتی دامپزشکی کشورهای مبدا و مقصد و منطبق بر الزامات منطقه ای و بین المللی باشد.

به گفته وی، در حال حاضر از آمریکای جنوبی، اروپا، آسیای میانه، پاکستان، هندوستان و قاره افریقا گوشت وارد می کنیم که براین اساس قبل از واردات در ابتدا الزامات بهداشتی مورد نظر سازمان دامپزشکی ابلاغ و ارزیابی و بازدیدهای مورد نظر از مزارع و دامداری کشورها صورت می‌گیرد و پس از بررسی و تایید کشتارگاه ها، اجازه واردات داده می شود.

رفیعی پور ادامه داد: از کشورهای که گوشت وارد می شود، منطبق بر چارچوب و ضوابط و مقررات دامپزشکی است که ناظران بهداشتی و شرعی بر مبدا تولید حضور فیزیکی دارند، در مبادی ورودی هم گوشت های وارداتی گرم و منجمد نمونه برداری و آزمایش می کنند و پس از پاس کردن تمام الزامات و مقررات بهداشتی اجازه ورود و توزیع در مصارف خانگی و صنعتی را دارد و تغییری هم این پروسه نخواهد داشت.

معاون وزیر جهاد با اشاره به آمار واردات گوشت و دام امسال کشور از پاکستان، گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷ هزار راس دام سبک و سنگین اعم از گاو، گوساله، شتر و گوسفند از پاکستان وارد استان سیستان و بلوچستان شده است که پس از طی شدن مراحل قانونی و اداری گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان دامپزشکی این دام‌ها را تحت نظارت بهداشت قرنطینه‌ای خود قرار می‌دهد و اگر این دام ذبح شود؛ اقدامات بهداشتی، آزمایشات و معاینات لازم انجام شده و سپس به سمت کشتارگاه هدایت می‌شوند.