رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت: نسخه شفابخش برای ساماندهی آرد ونان آن است که طبق قانون هدفمندی یارانه ها به مصرف کننده نهایی بدهیم که بهترین راهکار ارائه بن کارت نان است

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه برنامه‌ای که برای آرد و نان باید عملی شود خروج از این شرایط فعلی است گفت: دولت ۲۵۰ همت یارانه نان پرداخت می‌کند که باید باید بگیم در این شرایط هر سه ضلع دولت، مردم و نانوایان ناراضی هستند.

وی ادامه داد: دولت این یارانه سنگین را پرداخت می‌کند، اما هیچ کدام از بخش‌ها رضایت ندارند که این تجربه نشان می‌دهد که ما درست عمل نکردیم به ویژه در سال ۱۴۰۱ که رفتیم سراغ هوشمند سازی گندم، ارد و نان که این طرح موفق نبود.

کرمی در خصوص راه چاره در این بخش بیان کرد:نسخه شفابخش آن است که ما طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است یارانه آرد ونان را به مردم دهد تا یکسان سازی در حوزه‌های مختلف ایجاد شود.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران افزود: توقع ما از رئیس جمهور که خود پیش از این نماینده مجلس بود آن است که بن کارت نان، یا کارت نان و یا هر روش دیگری که این امکان به مردم داده می‌شود از پولی که در حساب آنها است هر نان با کیفیت خریداری کنند و تجربه نشان داده است که این اقدامات تاثیر بسیار زیادی در حوزه کیفیت نان دارد.