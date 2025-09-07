رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت: نسخه شفابخش برای ساماندهی آرد ونان آن است که طبق قانون هدفمندی یارانه ها به مصرف کننده نهایی بدهیم که بهترین راهکار ارائه بن کارت نان است

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه برنامه‌ای که برای آرد و نان باید عملی شود خروج از این شرایط  فعلی است گفت: دولت ۲۵۰ همت یارانه نان پرداخت می‌کند که باید باید بگیم  در این شرایط هر سه ضلع دولت، مردم و نانوایان ناراضی هستند.

وی ادامه داد: دولت این یارانه سنگین را پرداخت می‌کند، اما هیچ کدام از   بخش‌ها رضایت ندارند که این تجربه نشان می‌دهد که ما درست عمل نکردیم به ویژه در سال ۱۴۰۱ که رفتیم سراغ هوشمند سازی گندم، ارد و نان که این طرح موفق  نبود.

کرمی در  خصوص راه چاره در این بخش بیان کرد:نسخه شفابخش  آن است که ما طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است یارانه آرد ونان  را به مردم دهد تا یکسان سازی در حوزه‌های مختلف ایجاد شود.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران افزود: توقع ما از رئیس جمهور که خود پیش از این نماینده مجلس بود آن است که بن کارت نان، یا کارت نان و یا هر روش دیگری که این امکان به مردم داده می‌شود از پولی که در حساب آنها است هر نان با کیفیت خریداری کنند و تجربه نشان داده است که این اقدامات تاثیر بسیار زیادی در حوزه کیفیت نان دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: آرد و نان ، نان
خبرهای مرتبط
پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
میزان خرید گندم دوروم به ۱۷۵ هزار تن رسید
خرید تضمینی گندم به ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزارتن رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای نوسانات اخیر بازار برنج چه بود؟
پیش‌بینی هواشناسی ۱۶ شهریور؛ باران و وزش باد شدید در راه شمال کشور
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
۶۵ درصد از مردم تهران بالای الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
روند کاهشی قیمت حبوبات از ابتدای مهرماه
اجرای هرچه سریع‌تر بسته حمایتی دولت برای واحد‌های تولیدی
فردا پیش فروش سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۸ درصد
آغاز عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در بندر امام
آخرین اخبار
بن کارت نان در راه است+ فیلم
امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران فراهم شد
تسهیل فرآیند‌های مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
توافق برای اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان کشور
الگوی کشت همچنان روی کاغذ مانده است
کاهش روند‌های اداری همزمان با اتصال سامانه املاک واسکان به توانیر
پارک علم و فناوری صنعت آب و فاضلاب راه‌اندازی می‌شود
تخصیص حدود ۵.۹ همت اعتبار برای تکمیل فضا‌های درمانی، عمومی و ورزشی
اعطای ۱۶ قلم اقلام ضروری به خانواده‌های جنگ زده / اعطای بن کارت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی به ۹۵۱ نفر
سبقت صادرات از واردات در تجارت ایران با قزاقستان
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مناطق آزاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
افزایش ۲۷ هزار و ۸۰۶ واحدی شاخص کل بورس
ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس افزایش یافت
بازنگری در نحوه واگذاری سهام ممتاز و اصلاح شرایط عرضه سهام دولتی
قیمت میوه در هفته‌های آتی ارزان می‌شود
تجهیزات راندمان بالا در انتظار مشترکان اصلاح کننده روند مصرف گاز
کشت گندم از اواخر هفته آغاز می‌شود
چراغ سبز ایران برای سرمایه گذاری هند در زنجیره مس و زغال سنگ
فردا پیش فروش سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی چقدر است؟
آشنایی با گروه وسایل پرنده فوق سبک
رشد ۸ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بندر امام (ره)
آغاز عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در بندر امام
امیدواریم با کاهش دمای هوا در فصل پاییز، شاهد کاهش خاموشی‌ها باشیم/ شناسایی ۸۰ مرکز  استخراج رمز ارز غیرمجاز در استان تهران 
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۸ درصد
مهار تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران در گرو رونق بازار بورس
اجرای آسفالت تقویتی و لکه‌گیری ۱۷ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی کشور
۶۵ درصد از مردم تهران بالای الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم