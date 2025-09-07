پلیس لندن ۸۹۰ نفر از حامیان گروه «اقدام برای فلسطین» را در جریان تظاهرات روز گذشته دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس لندن می‌گوید روز گذشته ۸۹۰ نفر را در یک تظاهرات حمایتی مرتبط با فلسطین دستگیر کرده است.

این افراد روز شنبه در حمایت از گروه «اقدام برای فلسطین» به خیابان آمده بودند. این گروه متشکل از افراد طرفدار فلسطین در انگلیس است که سال ۲۰۲۰ با هدف پایان دادن به آپارتاید اسرائیل تاسیس شد. با این حال، دولت انگلیس ژوئیه امسال این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. 

از آن زمان چندین تظاهرات در حمایت از این گروه شکل گرفته، اما هر بار پلیس لندن صد‌ها نفر از تظاهرکنندگان را دستگیر می‌کند. 

گروه اقدام برای فلسطین مخالف ارسال تسلیحات از انگلیس به تل‌آویو است و دولت این کشور را همدست جنایات رژیم اسرائیل در غزه می‌داند.

