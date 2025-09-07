باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه تایمز اسرائیل به نقل از یکی از وزرای صهیونیست که نام او ذکر نشده، اعلام کرد که امروز برای دومین هفته متوالی، جلسه کابینه (رژیم) اسرائیل زیر زمین برگزار شده است.
جلسه هفته گذشته نیز پس از تهدید جنبش انصارالله یمن به مکان دیگری منتقل شده بود.
پس از حمله رژیم اسرائیل به یمن و شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر این کشور به همراه چند عضو دیگر کابینه، انصارالله یمن صریحا رژیم اسرائیل را تهدید به انتقام کرد. در ادامه، رسانهها گزارش دادند که سرویس امنیت عمومی رژیم اسرائیل (شین بت) اقدامات امنیتی پیرامون بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم را تقویت کرده است.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن هفته گذشته مجددا تاکید کرد: ما به حمایت از برادرانمان در غزه ادامه میدهیم تا زمانی که تجاوز علیه آنها متوقف شود و محاصره برداشته شود.
در آخرین مورد از حملات انصارالله به سرزمینهای اشغالی، خبرگزاریهای صهیونیستی عصر امروز از شناسایی سه فروند پهپاد پرتاب شده از یمن خبر دادند. گفته میشود این پهپادها در حریم هوایی منطقه شبهجزیره سینا رصد شدهاند و آژیرهای حمله هوایی را در منطقه روستای نیتزانا به صدا درآوردهاند.
منبع: تایمز اسرائیل