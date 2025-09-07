باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مذاکرات ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روز گذشته «پیشرفتهایی» داشته است؛ اما لزوما به معنای توافق نیست و حصول یک توافق نیز همراه با شرایط دیگر میتواند منجر به تمدید اسنپ بک شود.
او در یک رشته توئیت نوشت: «آخرین خبر من این است که در مذاکرات ایران طی ۲۴ ساعت گذشته پیشرفتهایی حاصل شده است. مشخص نیست که آیا این پیشرفت در حال حاضر به توافقی بین آنها منجر خواهد شد یا خیر و اگر چنین شود، چقدر بر اساس وعدههای ایران یا گامهای روشن، مشخص و سریع خواهد بود؛ که مسئلهای کلیدی است».
نورمن درباره تمدید یا عدم تمدید مکانیسم ماشه نیز نوشت: «شایان ذکر است که توافق با آژانس بینالمللی انرژی اتمی - در صورت وقوع - تنها بخشی از پازل تمدید خواهد بود. تعامل مناسب با آمریکا بخش دیگر آن است. بنابراین، این یک مسئله ضروری، اما ناکافی برای بازگرداندن تمدید اسنپبک به روی میز خواهد بود».
خبرنگار وال استریت ژورنال به شروط احتمالی برای تمدید مکانیسم ماشه اشاره کرد و نوشت: «و نکته اصلی این است که آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سرعت و به درستی به ذخایر اورانیوم غنیشده با غنای بالا دسترسی پیدا خواهد کرد یا خیر؛ و توانایی نظارت در آینده [را خواهد داشت یا خیر]. آیا ایران با همه چیز جز این [مورد] موافقت خواهد کرد؟ اگر چنین باشد، تمدید [اسنپ بک] بسیار بعید است».
نورمن ساعاتی پیش در همین پلتفرم ادعا کرده بود که مذاکرات با ایران زیر نظر سیدعباس عراقچی در آستانه توافق است.
روز جمعه و شنبه، دور سوم مذاکرات فنی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تدوین شیوهنامه جدید همکاری بین ایران و این نهاد در وین برگزار شد. دور نخست این گفتوگوها ۲۰ مردادماه در تهران با سفر ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس و دور دوم آن هم اخیرا در وین برگزار شد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان میگوید که به دلیل جنگ ۱۲ روزه و حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران، «همکاری ایران نمیتواند با آژانس مثل گذشته ادامه پیدا کند» و باید چارچوب جدیدی تدوین شود. به گفته او، مذاکرات با آژانس در وین پیشرفت خوبی داشته و ایران به توافقی نزدیک است که چارچوب جدید همکاریها را تعیین میکند.
