مراسم یادبود جان‌باختگان زلزله در کنر افغانستان در کنسولگری افغانستان در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- مراسم فاتحه و یادبود جان‌باختگان زلزله اخیر ولایت کنر افغانستان در کنسولگری افغانستان در مشهد برگزار شد.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مهاجران افغانستانی، علما، فعالان فرهنگی و ورزشی مقیم خراسان رضوی و همچنین جمعی از ایرانیان همراه بود که با ابراز همدردی، این حادثه غم‌انگیز را به دولت و ملت افغانستان تسلیت گفتند.

مفتی نورمحمد متوکل، سرکنسول افغانستان در مشهد، در این مراسم با قدردانی از همدلی مهاجران و مردم ایران گفت: «در زلزله اخیر بیش از دو هزار نفر جان باختند، چهار هزار نفر مجروح شدند و بیش از هفت هزار خانه مسکونی ویران گردید.»

وی همچنین با قدردانی از غم‌شریکی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات‌های خارجی مقیم، اعلام کرد: «با هماهنگی حکومت افغانستان، شماره‌حساب‌هایی از سوی کنسولگری در مشهد معرفی شده است تا تجار، سرمایه‌گذاران و مهاجران افغانستانی کمک‌های خود را از طریق این حساب‌ها به زلزله‌زدگان ارسال کنند.»

در ادامه، شماری از مهاجران افغانستانی حاضر در این مراسم با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند.

تبادل نظر
