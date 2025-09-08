باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که «برخی» از رهبران اروپایی روز دوشنبه یا سه‌شنبه برای بحث در مورد درگیری در اوکراین به ایالات متحده خواهند آمد.

ترامپ در حالی که از نیویورک به واشنگتن بازمی‌گشت، بدون افشای نام هیچ یک از آنها، به خبرنگاران گفت: «برخی از رهبران اروپایی روز دوشنبه یا سه‌شنبه به صورت جداگانه به کشور ما می‌آیند.»

پیش از این، رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که «طی چند روز آینده» با همتای روسی خود، ولادیمیر پوتین صحبت خواهد کرد.

منبع: تاس