باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که دستور استقرار ۲۵ هزار نفر از نیروهای مسلح کشور را با هدف تقویت عملیات واکنش سریع در منطقه مرزی با کلمبیا و سواحل کارائیب صادر کرده است.
مادورو توضیح داد که هدف اصلی این همگرایی «دفاع از حاکمیت ملی، امنیت ملی و مبارزه برای صلح» است. او در اظهارات قبلی خود هشدار داده بود که در صورت هرگونه تجاوز، کشورش وارد مرحله مبارزه مسلحانه خواهد شد، در عین حال تأکید کرد که ونزوئلا همیشه آماده گفتوگو بوده، اما خواستار احترام است.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که آمریکا به بهانه مبارزه با کارتلهای مواد مخدر، به سرکردگی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه دریای کارائیب و آمریکای لاتین است.
همچنین، شبکه آمریکایی سیانان گزارش داد که ترامپ در حال بررسی مجموعهای از گزینهها علیه کارتلهای مواد مخدر فعال در ونزوئلا است که شامل حمله به اهدافی در داخل ونزوئلا، به عنوان بخشی از یک استراتژی گستردهتر با هدف تضعیف مادورو میشود.
منبع: المیادین