باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با دیدارش با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود در ۱۵ اوت گذشته در ایالت آلاسکا، «آنچه را که می‌خواست» به او داد.

این اظهارات در جریان مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی «ای‌بی‌سی نیوز» در روز یکشنبه مطرح شد که در آن زلنسکی درباره نشست آمریکا و روسیه صحبت کرد.

زلنسکی از عدم حضور در نشستی که ترامپ و پوتین با یکدیگر داشتند، ابراز تأسف کرد. او اشاره کرد که پوتین تمایلی به دیدار شخصی با او ندارد، اما اهمیت زیادی برای دیدارش با ترامپ قائل است.

زلنسکی گفت: «پوتین بسیار مشتاق بود که تصاویر و ویدیو‌هایی را نشان دهد که ثابت کند آنجا حضور داشته است. او واقعاً مشتاق دیدار با ترامپ بود و به آن دست یافت. این بسیار غم‌انگیز است.»

در ۱۵ اوت گذشته، ترامپ و پوتین دیداری تقریبا ۳ ساعته در آلاسکا داشتند که در آن راه‌هایی برای آتش‌بس بین روسیه و اوکراین و همچنین روابط دوجانبه را بررسی کردند. ترامپ همچنین در ۱۸ همان ماه، در کاخ سفید با زلنسکی و تعدادی از سران اروپایی گفت‌و‌گو کرد.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حمله نظامی به کشور همسایه‌اش، اوکراین، را آغاز کرده و برای پایان دادن به آن، شرط کرده است که کی‌یف از پیوستن به نهاد‌های نظامی غربی دست بردارد، که کی‌یف آن را «دخالت» در امور داخلی خود می‌داند.

منبع: آناتولی