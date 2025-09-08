باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان با ممد آکممدوف وزیر راهآهن ترکمنستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، تکمیل گذرگاههای و مرزهای ریلی دو کشور، تدوین برنامه اقدام مشترک برای تحقق به هدف ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون تن، فعال سازی کریدور ریلی چین-ترکمنستان-قزاقزستان- ایران، احیای مسیر ریلی اکو و احیای موافقت نامه عشق آباد مورد تاکید قرار گرفت و دو کشور بر توسعه روابط ریلی تاکید کردند.
در این دیدار، زمینههای همکاری مشترک و پیگیری موضوعاتی که پیش تر، دو کشور در مورد آن به اشتراک رسیده بودند مورد بحث و تبادل نظر مجدد قرار گرفت.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این دیدار با قدردانی از تلاشهای انجام شده، از تلاشهای ترکمنستان برای افزایش تعاملات و ترانزیت تشکر کرد و ضمن شنیدن پیشنهادات ترکمنستان برای گسترش همکاریهای حمل و نقل ریلی به تشریح پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران برای نحوه همکاری با آن کشور پرداخت.
عضو کابینه دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی و ترانزیت ریلی؛ امنترین، سهلترین و پایدارترین مد حمل و نقلی است، تصریح کرد: ارتباط و تعامل ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان فقط به ارتباط ترانزیتی بین دو کشور محدود نمیشود، بلکه توسعه ارتباط ترانزیتی دو کشور جریان حمل و نقل و تجارت را در منطقه دگرگون میکند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: هدف گذاری شده تا ترانزیت از طریق همکاری دو کشور ایران و ترکمنستان به ۲۰ میلیون تن برسد که سهم ترانزیت ریلی ۶ میلیون تن است.
برنامه اقدام مشترک ایران و ترکمنستان برای تحقق هدف ۲۰ میلیون تنی تدوین میشود
وزیر راه و شهرسازی کشورمان مهمترین اقدام برای رسیدن به اهداف ترانزیت دو کشور را نهایی کردن برنامه اقدام مشترک بین وزارت راه آهن ترکمنستان و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دانست و به جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن ماموریت داد برنامه اقدام برای دستیابی به هدف ترانزیت ۲۰ میلیون تنی که سهم راه آهن در آن ۶ میلیون تن است را نهایی کرده و ارایه دهد.
فعالسازی کریدور ریلی چین- ترکمنستان- قزاقزستان- ایران
عضو کابینه دولت چهاردهم، فعالسازی کریدور ریلی چین- ترکمنستان- قزاقزستان- ایران را از دیگر موارد دیگر موضوعات مهم دیگر برشمرد و تاکید کرد: فعال سازی این کریدور قطعا آینده منطقه را متحول میکند و ما از هر ابتکاری برای توسعه این کریدور استقبال میکنیم.
تاکید بر احیای مسیر ریلی اکو
صادق در بخش دیگری از سخنان خود بر احیای مسیر ریلی اکو تاکید کرد و گفت: راه اندازی منظم این قطار در مسیر آلماتی-تاشکند-تهران و استانبول در توسعه حمل و نقل منطقه موثر است و میتواند به تعامل چند جانبه بین کشورهای منطقه بینجامد.
احیای موافقت نامه عشق آباد
وی همچنین بر احیای موافقتنامه عشقآباد (قرارداد حمل و نقل چندوجهی بین دولتهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هند، پاکستان و عمان برای ایجاد کریدور بین المللی حمل و نقل و ترانزیتی که حمل و نقل کالا بین آسیای مرکزی و خلیج فارس را تسهیل میکند. این قرارداد در آوریل ۲۰۱۶ لازم الاجرا شد) تاکید کرد و گفت: ابتکار عمل احیای این موافقت نامه در اختیار ترکمنستان است.
صادق از پیوستن ترکمنستان به کریدور شمال-جنوب حمایت کرد و از تلاش ایران برای عضویت قطعی ترکمنستان در کریدور شمال-جنوب خبر داد.
ضرورت راهاندازی قطار مشهد- مرو
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود به همکاریهای دو کشور در زمینه حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: راه اندازی قطار مشهد- مرو مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است.
صادق، افزایش ظرفیت ترانزیت در مرزهای ریلی دو کشور را از دیگر خواستههای ایران عنوان کرد و افزود: افزایش تبادل واگن برای دستیابی به هدف ۲۰ میلیون تن از منظر ترانزیت بینالمللی مورد تاکید است. همچنین، تبادل روزانه ۴۰۰ دستگاه در مرز سرخس و ۱۵۰ واگن در مرز اینچه برون از منظر ترانزیت بین دو کشور ایران و ترکمنستان باید به سرعت عملیاتی شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا سفر وزیر راه آهن ترکمنستان و هیات همراه به ایران، زمینهساز تحول در روابط ریلی دو کشور باشد.
در این دیدار همچنین، ممد آکممدوف وزیر راهآهن ترکمنستان بر تقویت همکاریهای دو کشور و توسعه حمل و نقل و افزایش ترانزیت از مسیرها و خطوط ریلی دو کشور با تکمیل زیرساختها تاکید کرد.
وزیر راه آهن ترکمنستان از برنامههای آن کشور برای گسترش خطوط ریلی در مرزهای با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: تلاش میکنیم تا ضمن تقویت راهآهن اینچهبرون، توجه روسیه و بلاروس را به ترانزیت از این مرز جلب کنیم.
منبع: وزارت راه و شهرسازی