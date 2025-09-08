هند به پاکستان در مورد «سیل‌های شدید» در رودخانه سوتلج هشدار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات روز یکشنبه اعلام کردند که هند به پاکستان در مورد «سیل‌های شدید» در رودخانه سوتلج هشدار داده است، زیرا مناطق شمال شرقی با یک دوره شدید دیگر از باران‌های موسمی روبرو هستند و تعداد آوارگان به نزدیک به ۲ میلیون نفر افزایش می‌یابد.

به گفته وزارت منابع آب، کمیسیون عالی هند در اسلام آباد به مقامات پاکستانی در مورد سیل «سطح بالا» در سوتلج اطلاع داده است. مقامات هشدار دادند که این افزایش بر مناطق پایین‌دست که در حال حاضر با سیل شدید دست و پنجه نرم می‌کنند، تأثیر خواهد گذاشت.

دهلی نو این هشدار‌ها را از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نه از طریق معاهده آب‌های ایندوس ۱۹۶۰ که تقسیم آب بین دو کشور را تعیین می‌کند، مخابره کرده است. هند در ماه آوریل پس از حمله‌ای در کشمیر تحت کنترل هند که منجر به کشته شدن ۲۶ گردشگر شد، استفاده از این پیمان را به حالت تعلیق درآورد.

اداره مدیریت بحران استان (PDMA) با صدور هشداری از مقامات خواست تا سیستم‌های هشدار اولیه را فعال کنند، اطلاعات تخلیه را منتشر کنند و خاکریز‌ها را تقویت کنند.

در مولتان، واقع در بین رودخانه‌های سوتلج و چناب، آب‌های سیل حداقل سه خاکریز را درنوردید و ده‌ها روستا را زیر آب برد. شهر پیروالا از جمله آسیب‌دیده‌ترین شهر‌ها بود و سیل‌ها خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و محصولات کشاورزی را غرق کردند.

فیلم‌هایی که توسط جیو نیوز پخش شد، ساکنانی را نشان می‌داد که در آب‌ تا کمر فرو رفته و وسایل خود را حمل می‌کردند، در حالی که امدادگران از قایق‌ها برای انتقال مردم به مناطق امن‌تر استفاده می‌کردند. روز شنبه، حداقل پنج نفر در اثر واژگونی یک قایق نجات حامل ۳۰ نفر در نزدیکی مولتان کشته شدند.

استان جنوبی سند در حال آماده شدن برای سیل‌های متوسط ​​تا شدید است، زیرا سیل‌ها رودخانه سند را بالا می‌آورند.

عرفان علی کاتیا، مدیر کل PDMA به آناتولی گفت که تعداد آوارگان تنها در استان پنجاب به ۱.۸ میلیون نفر رسیده است و در مجموع ۴.۱ میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام سازمان ملی مدیریت بحران، باران و سیل از اواخر ژوئن تاکنون ۹۰۷ نفر را در سراسر پاکستان کشته و هزاران نفر دیگر را زخمی کرده است.

اداره هواشناسی پیش‌بینی کرده است که از روز دوشنبه در چندین بخش از پنجاب یک دوره بارندگی شدید دیگر آغاز شود.

منبع: آناتولی

