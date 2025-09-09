مدیراجرایی سندیکای چای گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۷ هزار و ۱۰۵ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت ۸۷ هزار و ۱۰۵ تن برگ سبز چای به ارزش یک هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

به گفته وی، از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده یک هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان مربوط به قدرالسهم کارخانه و ۴۷۲ میلیاردتومان قدرالسهم دولت است که براین اساس ۳۲۲ میلیاردتومان از قدرالسهم دولت و ۱۰۷۸ میلیارد تومان قدرالسهم کارخانجات پرداخت شده است.

حسنی ادامه داد: براساس آمار از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده ۱۹ هزار و ۵۵۹ تن چای خشک استحصال شده است که پیش بینی می شود تولید چای حداکثر به ۲۳ تا ۲۴ هزارتن برسد.

مدیراجرایی سندیکای چای با بیان اینکه سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزارتن چای در کشور مصرف می شود، گفت: با احتساب تولید داخل و میزان صادرات، کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

