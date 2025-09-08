باشگاه خبرنگاران جوان - سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آغاز دور جدید فعالیت‌های این سازمان، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم و تاکیدات رئیس‌جمهور، تحقق برنامه هفتم پیشرفت با تمرکز بر اقتصاد دریامحور در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور گفت: یکی از محور‌های اصلی در این سیاست‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بنادر است که ما نیز در سازمان بنادر و دریانوردی، برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق آن انجام داده‌ایم.

رسولی افزود: در همین راستا، بازنگری اساسی در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی سازمان آغاز شده تا بستر لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور موثر سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بروکراسی زائد و فاصله گرفتن برخی دستورالعمل‌ها از روح قانون، موجب کندی در بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده که اکنون در حال اصلاح این روند هستیم.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در گذشته متوقف شده بودند، اظهار کرد: احیای این پروژه‌ها و رفع موانع آنها در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه در همین مدت کوتاه، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در برخی پروژه‌های مهم به‌دست آمده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با اشاره به استقبال کشور‌های همسایه، به‌ویژه کشور‌های محصور در خشکی حوزه CIS، از سرمایه‌گذاری در بنادر ایران گفت: بیشتر این کشور‌ها تمایل خود را برای بهره‌گیری از مسیر جمهوری اسلامی ایران در ترانزیت کالا اعلام کرده‌اند و برخی از آنها حتی آماده ارائه تعهد رسمی دولتی برای عبور بار از مسیر کشور ما شده‌اند.

وی افزود: با چند کشور نیز در آستانه امضای قرارداد‌های اجرایی سرمایه‌گذاری هستیم و برای امضای تفاهم‌نامه با برخی دیگر از این کشور‌ها به جمع بندی نهایی رسیده‌ایم.

رسولی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های جدید، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی کشور، موجب افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای خواهد شد.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از چالش‌های سال‌های گذشته در این حوزه، پراکندگی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بود که در برنامه هفتم توسعه، با پیش‌بینی تشکیل ستاد گذر با ریاست رئیس‌جمهوری، گامی مهم برای حل این مشکل برداشته شده است.

وی در پایان تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی خود را متعهد می‌داند که در نقش محوری، تمام ظرفیت‌های خود را برای هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و جذب سرمایه‌گذاری به کار گیرد.

رسولی با اشاره به ثبت رکورد قابل توجه در حوزه ترانزیت طی سال ۱۴۰۲ بیان کرد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و هم افزایی میان دستگاه‌ها باید در مسیر دستیابی به هدف ترانزیت ۴۰ میلیون تن کالا در انتهای برنامه هفتم تلاش کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهمیت منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: تدابیری برای رشد و ارتقای سرمایه انسانی در سازمان اندیشیده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی