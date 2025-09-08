باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نسخه پولیتیکو اروپا به نقل از دو دیپلمات اروپایی گزارش داد که کمیسیون اروپا (EC) ممکن است در پایان این هفته پیشنهاد رسمی در مورد بسته نوزدهم تحریم‌های ضد روسی ارائه دهد.

براساس این گزارش، بروکسل از قبل مشورت با سفیران اتحادیه اروپا در مورد محدودیت‌های جدید علیه مسکو را آغاز کرده است. با این حال، منابع گفتند که ممکن است پیشنهاد رسمی تا اواخر این هفته ارائه نشود.

طرف روسی بار‌ها بر ماهیت غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه اعمال شده علیه خود تأکید کرده و همچنین خاطرنشان کرده است که آنها به خود مبتکران این اقدامات آسیب می‌رسانند.