باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _اکبر ابدالی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صنعت، معدن و تجارت کشور یک حوزه بسیار بزرگی تلقی می‌شود که به صورت مستقیم با معیشت مردم و اقتدار کشور در ارتباط است، صنعت و صادرات زیر مجموعه کسب درآمد و ارزآوری هر کشوری محسوب شده و بخش معدن نیز جزو گام‌های ابتدایی توسعه و مولد تولید منابع اولیه صنعت به حساب می‌آید و حوزه تجارت هم تمام تعاملات خارجی و داخلی از جمله اصناف مختلف را در بر‌می‌گیرد.

فعالیت ۴۵هزار واحد صنفی در استان قم

او افزود: نزدیک به ۴۵هزار واحد صنفی در استان قم مشغول به فعالیت هستند که رقم قابل توجهی برای استان لحاظ می‌شود و در بحث افزایش میزان تجارت خارجی در استان نیازمند واردات ماشین آلات و مواد اولیه به استان هستیم تا ویترین اقتصادی هرکشوری که صادرات است، بیشتر شود.

فرش دستباف قم، نمادی از وجهه ملی

ابدالی افزود: هنرصنعت فرش دستباف زیر مجموعه وزارت صمت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به حساب می‌آید که فرش دستباف و ابریشم استان قم توانسته است شهره ملی و بین‌المللی را کسب کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: روند رشد در زمینه صنعت، معدن و تجارت در کل کشور نیازمند هم‌افزایی بین سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی است، تامین نقدینگی، ارز و سوخت مسائل پیش پای چرخه صنعت کشور است که همراهی و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها را می‌طلبد.

او ادامه داد: در یکسال گذشته در دولت چهاردهم با سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردی در استان قم، ۲۱۲ پروانه بهره‌برداری در استان صادر شده است که توانسته ظرفیت ۱۲ هزار نفری ایجاد اشتغال و نیروی کار را با خود به همراه بیاورد؛ اکنون استان قم در رده میانی آمار توسعه صنعتی در کل کشور قرار دارد.

افزایش تقاضای سرمایه گذاری صنعتی در استان قم

ابدالی گفت: استان قم به دلایلی از جمله؛ داشتن زیر ساخت مناسب با وجود ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی، نزدیک بودن از نظر موقیت مکانی به پایتخت و همجواری با استان‌های صنعتی مورد توجه سرمایه گذاران بخش صنعت و تجارت قرار دارد، اداره کل صمت استان قم نیز با ایجاد زیرساخت مناسب، تامین انرژی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری‌های ویژه استانداری، در افزایش جاذبه‌های سرمایه گذاری استان کمک شایانی کرده و در همین راستا در یک سال گذشته حدود ۳۶۱ مجوز سرمایه گذاری با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان صادر شده است.

احیای ۶۳ واحد صنعتی در استان قم

او با اشاره به احیای صنایع و واحد‌های صنعتی راکد در استان قم مطرح کرد: استان قم جزو استان‌هایی است که واحد صنعتی بزرگ راکد ندارد، در یک سال گذشته ۶۳ واحد‌های صنعتی کوچک به دلایلی از قبیل کیفیت و تکنولوژی دستگاه‌ها، تامین منابع مالی و… راکد شدند که امسال با همت اداره کل صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی، استانداری، بانک‌ها و دیگر نهاد‌ها احیا و از راکد بودن آنها جلوگیری شد.

ابدالی گفت: تعداد بالای صنایع شیمیایی و پلیمری توانسته است نقش بسزایی در صنایع استان قم ایفا کند، مضاف بر آن می‌توان از صنعت کفش استان نام برد که شهره استانی و ملی را کسب کرده و صنعت تولیدات لوازم خانگی استان نیز مانند تولید ماشین لباسشویی توانسته است رتبه اول را در کشور بدست آورد.

او با اشاره به وقایع جنگ ۱۲ روزه و تاثیر آن بر چرخه صنعت کشور گفت: هدف سازمان صمت استان قم حفظ و اشتغال پایدار صنایع استان بود که در جنگ ۱۲ روزه تلاش‌های مداومی در زمینه اشتغال بی وقفه صنایع، تامین انرژی، تامین منابع مالی و… آنان صورت گرفت، حضور شبانه روزی بازرسان سازمان صنعت در استان موجب به حفظ آرامش و ثبات بازار در استان شد تا مردم در شرایط جنگی افزایش قیمت محصولات صنعتی را تجربه نکنند.