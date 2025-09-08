باشگاه خبرنگاران جوان - اگر کاربر پینترست هستید، ممکن است ساعت‌ها در دنیای رنگارنگ آن اسکرول کنید؛ اما مراقب باشید، این سرگرمی جذاب می‌تواند به یک دردسر واقعی تبدیل شود.

احتمالا برای یک بار هم که شده وقتی می‌خواستید عکسی را جست‌و‌جو کنید، گذرتان به Pinterest خورده است؛ جایی که وقتی کلیدواژه مناسب را پیدا نکردید یا جستجوی عبارتی نتیجه مطلوب نداد، پینترست گره از کار شما باز کرده است. این پلتفرم با تمرکز بر جستجوی عکس، فرصتی متفاوت از جستجوی آنلاین را برای کاربر خود ارائه می‌دهد؛ برخلاف موتور‌های سنتی که بیشتر به کلمات کلیدی وابسته‌اند، پینترست می‌تواند ایده‌ها و تصاویر مرتبط را حتی زمانی که کاربر قادر به توصیف دقیق آن نیست، پیدا کند.

وقتی پای شبکه‌های اجتماعی به میان می‌آید، کمتر پلتفرمی را می‌توان یافت که مانند پینترست تا این حد به جنسیت کاربرانش گره خورده باشد. این شبکه تصویری که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، در عمل به یک قلمرو الهام و خلاقیت برای زنان بدل شده است؛ جایی که بیش از ۷۰ درصد کاربرانش زنانی هستند که اغلب در سنین جوانی، به‌ویژه میان ۱۸ تا ۳۴ سال، قرار دارند. همین تمرکز جمعیتی باعث شده پینترست تنها یک ابزار سرگرمی نباشد، بلکه بستری برای جهت‌دهی به سلیقه‌ها، خلق روند‌های تازه برای مخاطبان زن باشد. به بیان دیگر، جذب و حفظ این کاربران برای پینترست نه یک انتخاب، بلکه بخشی از شناسنامه و هویت این پلتفرم محسوب می‌شود.

چیزی که پینترست را از دیگر پلتفرم‌ها متمایز می‌کند، قدرت بصری آن است. کاربران این پلتفرم می‌توانند عکس‌ها و ویدیو‌هایی را جمع‌آوری کنند که با علایق‌شان، مثل ورزش، تندرستی یا حتی سبک زندگی و مد، هماهنگ است و در نهایت یک صفحه شخصی پر از ایده بسازند. ویژگی که پینترست را کاربردی کرده است؛ چون تأثیر تصویر بیشتر از متن است و راحت‌تر در ذهن می‌ماند. حتی پژوهش‌ها هم این موضوع را تایید می‌کنند که که پست‌های تصویری در شبکه‌های اجتماعی لایک، کامنت و اشتراک‌گذاری بیشتری می‌گیرند. ترکیب جذابیت نمایشی و اثرگذاری روانی است که پینترست را به پلتفرمی محبوب میان کاربران خود تبدیل کرده است.

استایل پینترستی از کجا آمد؟

این روز‌ها استایل‌های پینترستی طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند و بسیاری از کاربران به دنبال ایده گرفتن برای دکوراسیون، مد یا سبک زندگی خود، پینترست را مرور می‌کنند. اما وقتی سخن از استایل پینترستی به میان می‌آید، دقیقاً منظور چیست؟ «استایل پینترستی» به مجموعه‌ای از الگو‌های تصویری گفته می‌شود که در این پلتفرم شکل می‌گیرند و با اشتراک‌گذاری گسترده و الگوریتم‌های شخصی‌سازی، به سرعت به ترند‌های جهانی تبدیل می‌شوند. این استایل اغلب ویژگی‌هایی مانند مینیمالیسم جذاب، هماهنگی رنگ‌ها، طراحی بصری منظم و پرجزئیات و ترکیب مدرن با عناصر سنتی دارد و به کاربران امکان می‌دهد با ساخت «برد»‌ها و پین کردن تصاویر، نوعی زندگی آرمانی یا مدل سبک شخصی خود را بازآفرینی کنند.

خطر کمال‌گرایی در کمین کاربران پینترست

پینترست، این پلتفرم تصویری محبوب، شمشیری دولبه است؛ از یک سو نوآورانه و خلاقیت‌آفرین، و از سوی دیگر می‌تواند فشار روانی و کمال‌گرایی را تشدید کند. کاربران اغلب برای پیدا کردن ایده‌ها به اینجا مراجعه می‌کنند، به ویژه زمانی که جستجوی عبارتی در موتور‌های دیگر نتیجه‌ای نمی‌دهد. اما محتوای گزینش‌شده و تصاویر ایده‌آل این پلتفرم، انتظارات غیرواقعی ایجاد می‌کند و آنها را به مقایسه مداوم با زندگی بی‌نقص و زیبایی‌شناسی تعریف‌شده در پین‌ها سوق می‌دهد؛ پدیده‌ای که به «کمال‌گرایی پینترستی» مشهور است و می‌تواند اضطراب، استرس و احساس ناکافی بودن را تقویت کند. دنبال کردن سبک‌های آماده و کپی‌برداری از دیگران، لذت خلق سبک شخصی و رشد فردی را کاهش می‌دهد. این کمال‌گرایی گاهی باعث می‌شود کاربران ساعت‌های زیادی را صرف جستجوی ایده‌ها در پینترست کنند. کاربری که برای پیدا کردن ایده‌های نو، مد‌های روز یا دستور‌های جالب وارد پینترست می‌شود، مدام اسکرول می‌کند و از دیدن تصاویر مرتبط و جذاب لذت می‌برد. اما این لذت و هیجان ممکن است گذرا باشد و گاهی وقتی سرش را از صفحه نمایشگر برمی‌دارد، تازه متوجه می‌شود که مدت زمان زیادی را در دنیای دیجیتال و رنگارنگ پینترست غرق شده است.

پینترست و معضل اعتیاد کاربران

مرور وسواسانه پین‌ها، ایجاد و سازماندهی بورد‌ها و ذخیره ایده‌ها می‌تواند جذاب باشد، اما در بعضی افراد به مرور به نوعی استفاده وسواسی تبدیل می‌شود که کنترل زمان و توجه را دشوار می‌کند و ممکن است باعث شود و تعادل بین دنیای دیجیتال و زندگی واقعی کمی به هم بخورد. تجربه افرادی که خود را معتاد به پینترست می‌دانند، نشان می‌دهد که روند اعتیاد به این پلتفرم معمولاً تدریجی است؛ به طوری که این افراد حتی وقتی تصمیم می‌گیرند از پینترست کمتر استفاده کنند، گاهی احساس می‌کنند نمی‌توانند این شرایط را کنترل کنند و وقتی برای مدتی فاصله می‌گیرند، دچار حواس‌پرتی یا اضطراب می‌شوند.

اگر تا امروز تصور می‌کردید که پینترست صرفاً یک پلتفرم اشتراک‌گذاری و جستجوی تصویر است، در واقع بدون آنکه متوجه باشید، فرصت‌هایی که این شبکه برای برند‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است را نادیده گرفته‌اید. برخلاف فیسبوک یا توییتر که تعاملشان با کاربران مستقیم و مکالماتشان آنی است، پینترست به برند‌ها امکان می‌دهد محصولات و سبک زندگی مرتبط با خود را به روشی ملموس و جالب توجه به نمایش بگذارند و تجربه‌ای احساسی برای مشتریان خود خلق کنند. به همین دلیل، این پلتفرم به ویژه برای کسب‌وکار‌هایی که محصولاتشان جنبه تصویری دارند، مانند مد، دکوراسیون یا صنایع دستی، ابزاری منحصر‌به‌فرد است که نه تنها وفاداری به برند را پیش از اولین خرید شکل می‌دهد، بلکه جایگاه برند را در ذهن مشتریان تثبیت می‌کند.

پینترست بیش از آن‌که صرفاً ابزار الهام‌بخش باشد، در عمل به کارخانه بازتولید ایده‌های تکراری و استاندارد‌های دست‌نیافتنی بدل شده است؛ فضایی که در آن خلاقیت فردی اغلب قربانی الگوبرداری و فشار برای رسیدن به زیبایی‌شناسی از پیش تعیین‌شده می‌شود. اعتیاد کاربران به مرور بی‌پایان تصاویر و وسواس در ساخت «زندگی پینترستی» نشان می‌دهد این پلتفرم همان اندازه که وعده خلاقیت می‌دهد، می‌تواند آزادی و رضایت شخصی را محدود کند. آنچه در ظاهر پناهگاهی برای تخیل و سلیقه به نظر می‌رسد، در عمق خود به بازاری برای کمال‌گرایی، مصرف‌گرایی و مقایسه‌های بی‌پایان تبدیل شده است؛ جایی که بیش از آنکه به رشد فردی منجر شود، ذهن‌ها را درگیر چرخه‌ای فرساینده از توقعات غیرواقعی می‌کند. با این حال، یافتن تعادل در استفاده، نخستین گام برای رهایی از این دام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مثبت آن است. در نهایت، رابطه سالم با پینترست همانند هر شبکه اجتماعی دیگر تنها زمانی ممکن می‌شود که کاربر با آگاهی و استفاده هوشمندانه، اجازه ندهد جذابیت‌های تصویری آن بر سلامت روان و هویت شخصی غلبه کند.

منبع: فارس