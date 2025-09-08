رئیس جمهور آمریکا از احتمال دستیابی به توافقی در مورد نوار غزه به زودی و تضمین آزادی همه‌ی اسرای اسرائیلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال دستیابی به توافقی در مورد نوار غزه در آینده نزدیک خبر داد تا آزادی تمامی اسرای صهیونیستی در غزه تضمین شود.

در اظهاراتی که پس از بازگشت از سفر کوتاه به نیویورک در واشنگتن بیان کرد، ترامپ ادعا کرد: «ما در حال کار روی راه‌حلی هستیم که ممکن است بسیار خوب باشد.»  او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

او در ادامه مدعی شد: « به زودی در مورد این راه‌حل خواهید شنید. ما در تلاشیم تا به این وضعیت پایان دهیم و اسرا را بازگردانیم و من فکر می‌کنم که همه آنها را باز خواهیم گرداند.»  او همچنین اشاره کرد که برخی از اسرا ممکن است جان باخته باشند، اما هدف بازگرداندن اجساد آنهاست.

این اظهارات پس از هشداری صورت می‌گیرد که ترامپ پیش از این به حماس داده بود تا شرایط او را برای توافق آتش‌بس در نوار غزه بپذیرد. ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» ادعا کرد که اسرائیلی‌ها شرایط او را پذیرفته‌اند و اکنون وقت آن است که حماس نیز آن را بپذیرد. او اضافه کرد: این آخرین هشدار من است و هشدار دیگری نخواهد بود.

این درحالی است که میانجیگران بارها تائید کردند که حماس پیشنهاد آمریکا را پذیرفته است اما رژیم تروریستی اسرائیل از پاسخ دادن به آن خودداری می‌کند، حتی مقامات صهیونیستی نیز اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل بدون پاسخ به پیشنهاد آمریکا درحال تلاش برای اعزام ارتش این رژیم برای اشغال کامل غزه است.

بر اساس گزارش «کانال ۱۲» رژیم تروریستی اسرائیل، ترامپ یک پیشنهاد جدید آتش‌بس را از طریق فرستاده خود، «استیو ویتکاف»، و نه از طریق میانجی‌های معمول، یعنی قطر و مصر، ارائه کرده است.

این کانال فاش کرد که پیشنهاد آمریکا به حماس شامل آزادی تمام اسرای اسرائیلی، چه زنده و چه مرده، به صورت یکجا در اولین روز توافق، در ازای آزادی صد‌ها اسیر فلسطینی است. همچنین، بر اساس این پیشنهاد، رژیم تروریستی اسرائیل حملات خود در شهر غزه را متوقف کرده و مسیری برای مذاکره زیر نظر شخص ترامپ برای پایان دائمی جنگ گشوده می‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
قطر حمله اسرائیل به حماس در دوحه را محکوم کرد
جزئیات طرح جدید آتش‌بس غزه چیست؟
آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
ترامپ مدعی شد که آخرین هشدار را به حماس داده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ تا زمان بارگذاری سران کشورها در سازمان ملل متحد در منطقه آرامش نسبی برقرار بکند که بگوید من دنیا را آرام کرده ام
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۳:۴۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بعید نیست چرا که در زمان رقابت های انتخاباتی به نتانیاهو اولتیماتوم داده بود که جنگ را تمام کند او گوش نکرد و اینک شاید خودش وارد میدان شود و با حماس مذاکره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
برای فریب دادن رای دهنده ها بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
هر کس به ترامپ اعتماد کند .خار و ذلیل و برباد میرود
چونکه یک پیرمرد دورغگو .فرصت طلب .مفت خور.طماع و خسیس
و فقط بفکر منافع خودش به هر قیمتی است
مقصر ادامه جنگ در غزه .ترامپ .ویتکاف .سفیر امریکا در سرزمینهای اشغالی و بی بی و بن گویر و استمریج و مابقی هستند
این سالخورده یک روده راست ندارد
با دوز وکلک بزرگ شده
۰
۱
پاسخ دادن
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من