باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال دستیابی به توافقی در مورد نوار غزه در آینده نزدیک خبر داد تا آزادی تمامی اسرای صهیونیستی در غزه تضمین شود.

در اظهاراتی که پس از بازگشت از سفر کوتاه به نیویورک در واشنگتن بیان کرد، ترامپ ادعا کرد: «ما در حال کار روی راه‌حلی هستیم که ممکن است بسیار خوب باشد.» او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

او در ادامه مدعی شد: « به زودی در مورد این راه‌حل خواهید شنید. ما در تلاشیم تا به این وضعیت پایان دهیم و اسرا را بازگردانیم و من فکر می‌کنم که همه آنها را باز خواهیم گرداند.» او همچنین اشاره کرد که برخی از اسرا ممکن است جان باخته باشند، اما هدف بازگرداندن اجساد آنهاست.

این اظهارات پس از هشداری صورت می‌گیرد که ترامپ پیش از این به حماس داده بود تا شرایط او را برای توافق آتش‌بس در نوار غزه بپذیرد. ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» ادعا کرد که اسرائیلی‌ها شرایط او را پذیرفته‌اند و اکنون وقت آن است که حماس نیز آن را بپذیرد. او اضافه کرد: این آخرین هشدار من است و هشدار دیگری نخواهد بود.

این درحالی است که میانجیگران بارها تائید کردند که حماس پیشنهاد آمریکا را پذیرفته است اما رژیم تروریستی اسرائیل از پاسخ دادن به آن خودداری می‌کند، حتی مقامات صهیونیستی نیز اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل بدون پاسخ به پیشنهاد آمریکا درحال تلاش برای اعزام ارتش این رژیم برای اشغال کامل غزه است.

بر اساس گزارش «کانال ۱۲» رژیم تروریستی اسرائیل، ترامپ یک پیشنهاد جدید آتش‌بس را از طریق فرستاده خود، «استیو ویتکاف»، و نه از طریق میانجی‌های معمول، یعنی قطر و مصر، ارائه کرده است.

این کانال فاش کرد که پیشنهاد آمریکا به حماس شامل آزادی تمام اسرای اسرائیلی، چه زنده و چه مرده، به صورت یکجا در اولین روز توافق، در ازای آزادی صد‌ها اسیر فلسطینی است. همچنین، بر اساس این پیشنهاد، رژیم تروریستی اسرائیل حملات خود در شهر غزه را متوقف کرده و مسیری برای مذاکره زیر نظر شخص ترامپ برای پایان دائمی جنگ گشوده می‌شود.

منبع: المیادین