قیمت نفت امروز دوشنبه پس از تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش افزایش تولید از ماه اکتبر، صعودی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات اولیه امروز دوشنبه، با جبران زیان‌های هفته گذشته، افزایش یافت. این اتفاق پس از آن رخ داد که «اوپک پلاس» در اوایل هفته توافق کرد تولید خود را از ماه اکتبر با سرعت کمتری افزایش دهد، زیرا انتظار می‌رود تقاضای جهانی کاهش یابد.

قیمت نفت خام برنت با ۳۴ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش به ۶۵.۸۴ دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۰ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش به ۶۲.۱۷ دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار نفتی روز جمعه با کاهش بیش از ۲ درصدی مواجه شدند، زیرا گزارش ضعیف نرخ اشتغال در آمریکا بر انتظارات مربوط به تقاضای انرژی تاثیر گذاشت. در هفته گذشته نیز هر دو بیش از ۳ درصد کاهش قیمت داشتند.

«اوپک پلاس» که شامل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک)، روسیه و متحدان دیگر است، توافق کردند که سرعت افزایش تولید نفت را از ماه اکتبر کندتر کنند.

اوپک پلاس از ماه آوریل پس از سال‌ها کاهش تولید برای حمایت از بازار نفت، تولید خود را افزایش داده بود، اما تصمیم روز یکشنبه برای افزایش تولید با توجه به پیش‌بینی مازاد عرضه نفت در ماه‌های زمستان نیمکره شمالی، غافلگیرکننده بود.

قرار است هشت عضو «اوپک پلاس» تولید خود را از ماه اکتبر روزانه ۱۳۷ هزار بشکه افزایش دهند، که این میزان بسیار کمتر از افزایش‌های ماهانه حدود ۵۵۵ هزار بشکه در ماه‌های سپتامبر و اوت و ۴۱۱ هزار بشکه در روز در ماه‌های ژوئیه و ژوئن است.

«توشیتاکا تازاوا»، تحلیلگر در «فوجیتومی سکیوریتیز»، گفت: بازار نفت با حمایتی که از افزایش اندک تولید «اوپک پلاس» و همچنین به دلیل عوامل فنی پس از کاهش هفته گذشته به دست آورد، بهبودی اندک را تجربه کرد. 

او افزود که انتظارات از کاهش عرضه به دلیل احتمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه نیز از بازار حمایت می‌کند. او پیش‌بینی کرد که فشار‌های کاهشی با ادامه افزایش تولید «اوپک پلاس» و کاهش عرضه، ادامه خواهد داشت.

روسیه بزرگ‌ترین حمله هوایی خود از زمان آغاز جنگ علیه اوکراین را انجام داد. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی در روز یکشنبه، این حمله منجر به آتش‌سوزی در ساختمان اصلی دولتی در مرکز کی‌یف و کشته شدن دست‌کم چهار نفر شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه گفت که سران اروپا روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه از این کشور بازدید خواهند کرد تا درباره راه‌های پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفت‌و‌گو کنند.

منبع: العربیه

