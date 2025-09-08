باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه نسبت به «لفاظیهای نسلکشی» آشکار مقامات اسرائیلی در مورد غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام قاطع بینالمللی برای «پایان دادن به قتل عام» شد.
او گفت که سرزمین اشغالی فلسطین در حال حاضر «گورستان» است.
ولکر ترک در سخنرانی افتتاحیه خود در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، «کشتار جمعی غیرنظامیان فلسطینی در غزه (و) تحمیل رنج وصفناپذیر و ویرانی گسترده توسط اسرائیل» را به شدت محکوم کرد.
وی گفت: «کشتار جمعی غیرنظامیان فلسطینی در غزه توسط اسرائیل؛ تحمیل رنج وصفناپذیر و ویرانی گسترده توسط آن؛ ممانعت از کمکهای نجاتبخش کافی و گرسنگی ناشی از آن برای غیرنظامیان؛ کشتار روزنامهنگاران، کارکنان سازمان ملل و کارکنان سازمانهای غیردولتی و ارتکاب جنایات جنگی وجدان جهان را تکان میدهد. من از استفاده آشکار از لفاظیهای نسلکشی و تحقیر فلسطینیان توسط مقامات ارشد اسرائیلی وحشتزده هستم.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که تقریباً دو سال پس از آغاز جنگ «منطقه فریاد صلح سر میدهد.» او به شورای حقوق بشر گفت: «غزه یک گورستان است.»
اظهارات ترک پس از آن مطرح شد که ارتش اسرائیل روز یکشنبه یک برج مسکونی در شهر غزه را بمباران کرد - سومین برج در چند روز گذشته - و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که ارتش در حال "تشدید" حمله خود به مرکز شهر کلیدی نوار غزه است.
سازمان ملل تخمین میزند که تقریباً یک میلیون نفر در داخل و اطراف شهر غزه باقی ماندهاند، جایی که ماه گذشته رسماً قحطی اعلام کرد. این سازمان نسبت به "فاجعه" قریبالوقوع در صورت ادامه حمله اسرائیل هشدار داده است.
ترک هشدار داد: "نظامیسازی بیشتر، اشغال، الحاق و ظلم فقط خشونت، انتقام و ترور بیشتر را تشدید میکند. "
او تاکید کرد که اسرائیل "از نظر قانونی موظف است گامهایی را که دیوان بینالمللی دادگستری برای جلوگیری از اقدامات نسلکشی، مجازات تحریک به نسلکشی و اطمینان از رسیدن کمکهای کافی به فلسطینیان در غزه دستور داده است، بردارد. "
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که جامعه بینالمللی "در انجام وظیفه خود کوتاهی میکند. " او گفت: "ما در حق مردم غزه کوتاهی میکنیم. "
او پرسید: «گامهای قاطع برای جلوگیری از نسلکشی کجاست؟» و از کشورها خواست تا برای «جلوگیری از جنایات وحشیانه» اقدامات بیشتری انجام دهند.
او گفت: «آنها باید جریان سلاحهایی را که خطر نقض قوانین جنگ را دارند، به اسرائیل متوقف کنند. ما اکنون به اقدام نیاز داریم تا به این قتل عام پایان دهیم.»
منبع: خبرگزاری فرانسه