باشگاه خبرنگاران جوان - بیشتر گوشی‌های موبایل ابزارهای پیش‌فرضی مانند (Google Photos یا Apple Photos) برای اصلاح عکس‌ دارند اما برخی اپلیکیشن‌ها هستند که امکانات بیشتری برای این کار در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این شش اپلیکیشن فراتر از ابزارهای پیش‌فرض گوشی‌ها هستند و امکانات گسترده‌ای برای خلاقیت در اختیارتان می‌گذارند.

پیکسلِر Pixlr

اپلیکیشن Pixlr مجموعه‌ای کامل از ابزارهای ادیت عکس دارد و برای ویرایش سریع و کاربردی در موبایل بسیار مناسب است. از ساخت کلاژ و برش تصاویر گرفته تا ابزارهای پیشرفته مثل براش ترمیم و شارپ‌سازی در آن موجود است. امکان افزودن متن و استیکر هم وجود دارد. نسخه رایگان امکانات زیادی می‌دهد، اما استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، قالب‌ها و گزینه‌های کلاژ بیشتر ماهیانه حدود ۳ دلار آب می‌خورد.

اسنپسید Snapseed

این اپ رایگان محصول گوگل است و یکی از بهترین ابزارهای ویرایش موبایل محسوب می‌شود. رابط کاربری ساده دارد و امکاناتی مثل تنظیم نور و رنگ، اصلاح وایت‌بالانس، کنترل سایه و هایلایت و ویرایش منحنی‌ها را در اختیار می‌گذارد. تغییرات در لحظه دیده می‌شوند و علاوه بر آن، فیلترهای متنوعی مثل Vintage، Film یا Grunge برای تغییر سریع حال‌وهوای عکس‌ها ارائه شده‌اند.

افترلایت Afterlight

Afterlight ترکیبی از ابزارهای حرفه‌ای و فیلترهای جذاب است. می‌توانید نور، کنتراست، اشباع رنگ، منحنی‌ها و بسیاری دیگر از جزئیات تصویر را تغییر دهید. اپلیکیشن پر از فیلتر و پریست آماده برای ساخت افکت‌های فیلم قدیمی یا عکس پولاروید است. همچنین امکان ادیت بخش‌های خاص تصویر (مثل تار کردن بخشی از عکس) وجود دارد. نسخه حرفه‌ای ماهی ۴ دلار هزینه دارد و به مجموعه کامل ابزارها و فیلترها دسترسی می‌دهد.

Adobe Photoshop

نسخه موبایلی فتوشاپ بخش زیادی از امکانات نسخه دسکتاپ را ارائه می‌کند؛ از لایه‌بندی و انتخاب بخش‌های تصویر گرفته تا براش‌ها و جایگزینی پس‌زمینه. حتی قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد هم به آن اضافه شده است. می‌توانید بخش‌های خاص تصویر را دقیق ادیت کنید یا از آرشیو استوک فوتوها استفاده کنید. نسخه رایگان محدودیت دارد و برای ابزارهای پیشرفته باید ماهیانه حدود ۷ دلار یا اشتراک دسکتاپ داشته باشید.

ویسکو VSCO

VSCO محبوب عکاسان حرفه‌ای موبایل است. اپلیکیشن ابزارهای دقیق برای تنظیم نور، رنگ و افکت دارد و تعداد زیادی فیلتر آماده برای تغییر سریع عکس‌ها ارائه می‌دهد. قابلیت ساخت کلاژ و به‌اشتراک‌گذاری مستقیم تصاویر هم در آن وجود دارد. نسخه رایگان کافی است، اما با اشتراک ماهیانه حدود ۲/۵ دلار، به مجموعه کامل ابزارها و فیلترها دسترسی خواهید داشت.

لومینار Luminar

Luminar یک اپ ادیت همه‌جانبه است که خود را «همراه خلاقانه» معرفی می‌کند. امکاناتی مثل برش، چرخش، تنظیم رنگ، نور، کنتراست، افزودن پس‌زمینه یا افکت‌های هوش مصنوعی دارد. با یک سوایپ ساده می‌توانید تغییرات بزرگ اعمال کنید، اما امکان کنترل جزئی هم وجود دارد. نسخه حرفه‌ای با ۵ دلار در ماه فعال می‌شود و به تمامی قابلیت‌ها دسترسی کامل می‌دهد.

مقایسه کپسولی شش اپلیکیشن بر اساس کاربرد

برای استفاده سریع و ساده (استوری، پست فوری)

Snapseed : رایگان، سبک، تنظیمات نور و رنگ خیلی ساده.

Pixlr: عالی برای کلاژ، متن، استیکر و ادیت‌های سریع.

برای فیلترها و افکت‌های خاص (حس هنری یا حال‌وهوای متفاوت)

VSCO: معروف به فیلترهای سینمایی و حرفه‌ای.

Afterlight: افکت‌های وینتیج، پولاروید و پریست‌های جذاب آماده.

برای ادیت حرفه‌ای (جزئیات دقیق)

Adobe Photoshop: لایه‌ها، براش‌ها، حذف پس‌زمینه و ابزارهای AI.

Afterlight: کنترل کامل روی رنگ، نور، اشباع و منحنی‌ها.

برای امکانات همه‌جانبه

Luminar: ابزارهای زیاد ولی رابط کاربری ساده، ادیت با هوش مصنوعی.

Photoshop Mobile: ترکیبی از امکانات دسکتاپ در موبایل.

منبع: همشهری آنلاین