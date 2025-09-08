مصر در تلاش برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره، گفت‌و‌گو‌هایی را با وزرای خارجه کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر امروز دوشنبه با همتای ایرانی خود، «عباس عراقچی»، و «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه، در چارچوب دستورات «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر، گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، وزیر خارجه این کشور چندین تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران و مدیرکل آژانس انرژی اتمی برقرار کرد تا شرایط را برای ازسرگیری مذاکرات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته‌ای ایران فراهم کند.

این تماس‌ها با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های ذی‌ربط انجام شد تا به یک راه‌حل پایدار دست یابند که منافع همه طرف‌ها را در نظر گرفته و به کاهش تنش، بازگرداندن اعتماد و ایجاد فضایی حمایتی برای تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک کند.

این تماس‌ها در چارچوب تلاش‌های فشرده مصر برای دستیابی به تفاهماتی صورت می‌گیرد که به نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران، آمریکا و سه کشور اروپایی کمک کند. هدف از این اقدامات، فراهم کردن فرصتی برای راه‌حل‌های دیپلماتیک، گفت‌و‌گو و بازگشت به میز مذاکره برای دستیابی به یک راه‌حل توافقی در مورد پرونده هسته‌ای ایران، جلوگیری از تشدید تنش و حمایت از صلح و امنیت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه تأیید کرده است که به بازرسان آن اجازه دسترسی به تأسیسات ایرانی که در ژوئن ۲۰۲۵ مورد حمله هوایی قرار گرفتند، داده نشده است.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد که  «بازرسی‌ها محدود است. در حالی که ایران به بازرسان اجازه داده است تا جایگزینی سوخت را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر نظارت کنند، دسترسی به سایر سایت‌های هسته‌ای مهم را ممنوع کرده است.»

منبع: القاهره الاخباریه

برچسب ها: وزیر خارجه مصر ، هسته ای ایران ، آژانس بین المللی انرژی اتمی
