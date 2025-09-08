باشگاه خبرنگاران جوان - ایران برای جذب گردشگر تنها ۳۰ سنت هزینه تبلیغات می‌کند، در حالی که بسیاری از کشورها با تبلیغات گسترده، سهم عظیمی از گردشگری و سرمایه جهانی را جذب می‌کنند.

ایران که به‌عنوان یکی از ۲۰ کشور برتر گردشگرپذیر جهان معرفی شده است، در حوزه تبلیغات گردشگری با چالش جدی مواجه است. معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انوشیروان محسنی بندپی اعلام کرده است که ایران به‌ازای هر گردشگر تنها ۳۰ سنت برای تبلیغات صرف می‌کند، درحالی‌که ترکیه حدود ۱۰ دلار برای هر گردشگر هزینه می‌کند. محسنی بندپی با اشاره به ورود ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی به ایران در سال ۱۴۰۳، می‌گوید که جنگ ۱۲ روزه اخیر رشد ورود گردشگران خارجی را منفی کرد.

سال گذشته هم مسلم شجاعی، مدیرکل بازاریابی گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفته بود که وضع پیش‌آمده از اراده دستگاه گردشگری خارج است. این مشکلات را با چوب جادو نمی‌توان حل کرد. بااین‌وجود، برنامه‌های تبلیغاتی گردشگری و ترویجی سفر به ایران متوقف نشده است و فعلاً روی بازا‌رهای همسایه و منطقه‌ای و دیگر شیوه‌های تبلیغات گردشگری متمرکز شده‌ایم. با وجود ظرفیت‌های فراوان ایران در حوزه‌های گردشگری سلامت، بوم‌گردی و میراث‌فرهنگی، هزینه اندک در تبلیغات نسبت به رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه، مانعی جدی برای توسعه این صنعت محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که افزایش سرمایه‌گذاری در تبلیغات گردشگری، به ویژه در بازارهای هدف مانند کشورهای همسایه و آسیای میانه، ضروری است.